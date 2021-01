Ďalšie sprísňovanie opatrení! Českí susedia sa musia pripraviť na ďalšie obmedzenia

Vláda Českej republiky rozhodla vo štvrtok o sprísnení epidemiologických obmedzení s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.

Napríklad na dovolenku do hôr budú môcť občania ísť len do vlastných rekreačných objektov. Služobné cesty bude musieť pracovník absolvovať bez rodiny a preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa alebo klienta. Oznámil to český minister vnútra Jan Hamáček na tlačovej konferencii, ktorú vysielala televízia ČT24.

Ubytovacie služby budú môcť podľa nových pravidiel, ktoré vstúpia do platnosti od polnoci z piatka na sobotu, využívať iba osoby na služobnej ceste s potvrdením od zamestnávateľa alebo klienta. Ľudia doteraz chodili na služobné cesty do hôr niekedy aj s celou rodinou, pripomenul Hamáček.

Osoby, ktoré majú k dispozícii vlastný rekreačný objekt, doň môžu prizvať iba ľudí, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Kabinet zároveň opäť zakázal navštevovať pacientov, ktorí v nemocnici ležia na oddeleniach akútnej starostlivosti.

Lanovky a vleky už nebudú môcť prepravovať okrem lyžiarov ani peších. Využívať ich budú smieť len zložky integrovaného záchranného systému.

Vláda opatrenia sprísnila aj napriek tomu, že súhrnný index rizika podľa protiepidemického systému (PES), ktorý ministerstvo zdravotníctva zaviedlo pre ľahšiu orientáciu v opatreniach, sa už 15. deň pohybuje na úrovni zodpovedajúcej štvrtému stupňu pohotovosti, pripomína spravodajský portál novinky.cz. V ČR však naďalej platia opatrenia na úrovni piateho stupňa.

Hamáček sprísnenie opatrení zdôvodnil tým, že na rozdiel od minulosti by sa mohla situácia začať zhoršovať v čase, keď sú nemocnice blízko hranice svojich kapacít. Vláda si nemôže dovoliť podceniť aktuálnu situáciu, najmä vzhľadom na nový, nákazlivejší variant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa šíri z Británie, dodal minister vnútra.

"Opatrenia sú adekvátne a veríme, že ich nebudeme sprísňovať. Obmedzenie pohybu v rámci krajov je asi tou najtvrdšou možnosťou, ktorú máme. Ak by sa súčasné nastavenie ukázalo neefektívne, zostáva priestor pre nové rozhodnutia," konštatoval Hamáček.

Česko eviduje 97 316 aktívnych prípadov nákazy. V nemocniciach je hospitalizovaných 5925 osôb, stav 995 z nich je vážny.

Od začiatku pandémie v ČR potvrdili 964 660 prípadov infekcie a 15 994 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 851 400 osôb. Zdravotníci v Česku aplikovali doteraz 236 697 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19.