Drsná dohra v komediálnom seriáli Pumpa: Rezník tvrdo zasiahol! Vo vnútri televízie to vrie

Komediálny seriál Pumpa dostal poriadnu ranu. Achilovou pätou sa mu stala epizóda z polovice januára, keď sa tam objavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46).

Na jej prítomnosti by nebolo nič čudné, keby s hercami Kubovčíkom (40), Heribanom (40) a Vokounom (64), nekomentovali smrť Lučanského († 51). Politickú satiru a komentovanie aktuálneho diania diváci vyhodnotili veľmi negatívne, až sa epizóda a všetci čo s ňou mali čo dočinenia dostali na koberček k riaditeľovi Jaroslavovi Rezníkovi (54). Výsledkom sú finančné sankcie, ktoré peňaženky zodovedných ľudí z Pumpy rozhodne pocítia. Čo predchádzalo nakrúteniu inkriminovaných dialógov o zosnulom generálovi?

Pumpa sa dostala na pranier po tom, čo bola v jednej z epizód, kde účinkovala aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, komentovaná smrť generála Lučanského († 51). Okamžite sa zodvihla vlna kritiky a do RTVS začali prúdiť sťažnosti divákov, ktorými sa vedenie televízie začalo bezodkladne zaoberať. Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník požiadal Etickú komisiu RTVS, ktorá slúži ako jeho poradný orgán o zhodnotenie situácie. Po posúdení komisia skonštatovala, že téma smrti je veľmi citlivá a relácia Pumpa prekročila mieru vhodnosti. Po zvážení sa tak rozhodol Rezník zodpovedných zamestnancov, ktorí stoja za programom sankcionovať.

„Vedenie RTVS nijako neteší, že musí pristúpiť k postihom svojich zamestnancov, ale vzhľadom na verejnoprávne pôsobenie RTVS a jej záväzok voči divákom považuje vedenie za potrebné postaviť sa k tejto situácii zodpovedne," povedala hovorkyňa televízie Andrea Pivarčiová, ktorá dodala: Etická komisia skonštatovala prekročenie miery vhodnosti v rámci etických štandardov a na základe týchto zistení bude vyvodená zodpovednosť voči interným zamestnancom, ktorí sú priamo zodpovední za reláciu Pumpa.

Pochybenie bude zapísané do ich interných pracovnoprávnych materiálov." Samotný Rezník žiada pre kompetentné osoby mastné pokuty. „Počas trojmesačného obdobia bude mzda interných zamestnancov RTVS, ktorí sú zodpovední za reláciu Pumpa, krátená o maximálnu pohyblivú zložku," nechal sa počuť riaditeľ RTVS.

Rozpory vo vnútri televízie

Výška pokút, ktoré chce voči zamestnancom Rezník uplatniť, sa však nepozdáva programovému riaditeľovi Antonovi Šulíkovi. Argumentuje totiž tým, že by bolo nesprávne zatracovať mladých tvorcov za jeden prešľap. Rovnako zdôraznil svoju osobnú zodpovednosť za svojich zamestnancov a plne si uvedomuje dôsledky vzniknutej situácie. Podľa informácií Nového Času sa však v prípade sankcií nehovorí v spojitosti s Heribanom, Kubovčíkom a Vokounom. Tí však naďalej čelia nepríjemným vyhrážkam zo strany divákov a dokonca zvažujú hromadné trestné oznámenie. Aj z tohto dôvodu bola dokonca na pľac povolaná ochranka.

Kolíková mala výhrady

Ministerka, ktorá prikývla na účinkovanie v relácii Pumpa, kde došlo k rozporuplnému komentovaniu zosnulého Lučanského (51) mala však podľa našich informácií k scenáru priamo na pľaci menšie výhrady. V závere, pred jej odchodom z čerpacej stanice, ju totiž zastavil štamgast Jari so slovami: „Mňa strašne serie, že nie­ktorí ľudia majú toho Lučanského za hrdinu,“ povedal, na čo mu ministerka odpovedala: „No Kuciak ani Palach to nebol.“

A práve táto veta v scenári sa Kolíkovej vôbec nepozdávala a ihneď to komunikovala so svojím tímom priamo na mieste. „Ministerka nebola s textom v scenári úplne stotožnená, ale ubezpečili ju, že to je v poriadku,“ dozvedeli sme sa zo zdroja. V poriadku to však zrejme nebolo a zodpovedné osoby si za tento „kiks“ budú musieť „odpykať“ svoj trest od televízie.