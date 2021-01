Generálny prokurátor Žilinka: Výnimky pre politikov boli protizákonné! Bude to mať dohru?

Diali sa veci, ktoré nie sú v súlade s kostolným poriadkom! Čerstvý generálny prokurátor Maroš Žilinka (50) si posvietil na vyhlášky hlavného hygienika Jána Mikasa (46).

Vďaka nim mohli v parlamente hlasovať za predĺženie núdzového stavu aj poslanci s COVID-om, či vicepremiér Štefan Holý (42) nemusel ukázať po návrate z Británie negatívny test. Bude to mať dohru?! Otvoriť galériu Štefan Holý Zdroj: anc

Niektoré Mikasove kroky vyvolávali v poslednej dobe otázniky. Mnohým sa nepáčilo, že vďaka jeho vyhláške nemusel mať vicepremiér Holý po návrate od rodiny z Británie, v ktorej zúrí agresívna mutácia, negatívny PCR test.

On odmietal, že by šlo o osobitné zaobchádzanie voči jeho osobe. ÚVZ SR potvrdil, že za posledné mesiace udelil vyše 8 800 výnimiek aj pre viacerých členov vlády, najmä z pracovných dôvodov. „Úrad verejného zdravotníctva ustanovením výnimiek prekročil rozsah svojich právomocí a povolil ich nad rámec zákona,“ uviedol Žilinka.

Rovnako sa mu nepáči vyhláška, ktorou Mikas umožnil pozitívnym poslancom prísť koncom roka do parlamentu hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Nakazení politici síce prišli do NR SR osobitným vchodom a od zdravých kolegov boli oddelení fóliou, no ani takéto špeciálne opatrenia nezabránili obrovskej kritike zo strany opozície aj širokej verejnosti.

Podľa prokurátora bola táto výnimka protizákonná. Problémom je podľa neho bod, v ktorom vyhláška dovoľuje nakazeným poslancom, prezidentke či členom vlády prísť do práce, ak by svojou absenciou na pracovisku mohli vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu.

Mikas má 30 dní

Mikasov úrad má teraz 30 dní na to, aby zareagoval a 90 dní, aby protestu vyhovel. Ak tak urobí, musí vyhlášky pozmeniť tak, aby boli v súlade so zákonom. „V prípade, že vyhovie protestu prokurátora, musí do 90 dní opatrenia z vyhlášky vypustiť,“ povedal Žilinka s tým, že jeho úlohou je len poukázať na porušenie práva, a nie hovoriť, čo Úradu teraz hrozí..

„ÚVZ sa dôsledne oboznámi s obsahom písomného stanoviska Generálnej prokuratúry SR a následne sa k protestom prokurátora vyjadrí. ÚVZ nebol Generálnou prokuratúrou SR pri analýze predmetných vyhlášok požiadaný o vysvetlenie príslušných ustanovení ani nebol požiadaný o predbežnú reakciu na jej zistenia,“ reagoval Úrad.

Čo tvrdí žilinka