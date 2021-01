Ľudí od Prievidze až po Handlovú vystrašilo zemetrasenie: Rana ako pri výbuchu v Novákoch!

Krátke otrasy zeme vystrašili mnohých ľudí na hornej Nitre. Záchvevy pôdy pocítili od Prievidze až po Handlovú.

Práve neďaleko odtiaľ sa malo v hĺbke troch kilometrov nachádzať epicentrum zemetrasenia. Vydesení ľudia nevedeli, čo sa deje, a prejavy zemetrasenia prirovnali k výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) v Novákoch spred 14 rokov.

„Vo štvrtok o 9.16 hod. došlo k zemetraseniu s epicentrom asi 8 km od Handlovej s magnitúdomu 3,2,“ skonštatoval Andrej Cipciar z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied z oddelenia seizmológie. Zároveň dodal, že na Slovensku nejde o neobvyklý jav. „Každý rok zaznamenáme niekoľko desiatok menších zemetrasení,“ povedal Cipciar s tým, že v tomto prípade ide o slabé až mierne silné zemetrasenie.

Najbližišie k epicentru boli obyvatelia Novej Lehoty. „Sledoval som psa, zostal nervózny, chodil hore-dole po dome a vrčal. Druhá sučka sa išla zblázniť,“ opísal Pavel Jonas (59) a dodal, že v kuchyni im hrkotali riady. „Bol to zvláštny zvuk, taký dutý. Prakticky 60 rokov tu žijem, ale nič také si nepamätám.“

Jeho slová potvrdil aj Jozef Pavelka (57), ktorý býva kúsok opodiaľ. „Volal mi sused, že trasie domom, či som to počul. Nebol som doma, tak som volal hneď manželke a potvrdila mi, že sa triasli hrnčeky v skrinkách a že bolo počuť riadnu ranu. Keď bol výbuch v Novákoch, to bola tiež taká strašná rana, zatriaslo všetkým, tak sme nevedeli, čo sa zase deje,“ povedal Jozef s tým, že celé to trvalo len niekoľko sekúnd.

Záchvevy zeme pocítili aj v niekoľko kilometrov vzdialenej Prievidzi. „Volalo nám množstvo ľudí, že musel nastať nejaký výbuch. Avšak oznamy pribúdali aj z okolitých obcí Sebedražia, Cigeľ, Lehota pod Vtáčnikom, Nováky,“ prezradil prievidzský hovorca Michal Ďureje. Celkovo seizmológovia prijali 171 oznámení z 30 lokalít.

Do redakcie nám napísali viacerí čitatelia, ktorí pocítili otrasy aj v obciach Janova Lehota, Nová Baňa, či Horná Ždaňa. "Dnes v Hornej Ždani, sme zažili okolo 9.20 hod zvláštny pocit, keď sme dvaja sedeli za stolom v kuchyni s mužom, odrazu taká vlna prešla kuchyňou, muž mal pocit akoby ho zdvihlo z lavice a mne sa stôl rozhýbal na pár sekúnd, obidvaja sme strnuli, že čo sa deje, veľmi nepríjemný pocit. Ja som utekala na balkón, čo sa deje vonku, ale nebolo zjavné nič," napísala Mária.

Niektorí sa dokonca vystrašili, že ide o iné sily. "Prievidza, sídlisko Kopanice, zemetrasenie. Sedel som pri počítači, stolička sa zachvela, mikina zavesená na skrini sa rozhýbala. Nič mimoriadne, len následné zimomriavky o duchovi," popísal pocity Jano.