Svetový pohár v Jasnej klope na dvere: Budú môcť fandiť Vlhovej aj diváci?!

Lyžiarsky sviatok na Slovensku sa nezadržateľne blíži! Začiatkom marca sa v Jasnej po piatich rokoch uskutočnia preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Do Tatier dorazia najlepšie lyžiarky sveta vrátane aktuálnej líderky SP Slovenky Petry Vlhovej (25). Organizátori sa pokúsia o to, aby rodáčku z Liptova mohli na domácej trati aj v čase pandémie podporiť stovky fanúšikov!

Organizátori už dávnejšie zverejnili, ako bude vyzerať trať pre slalom a obrovský slalom, na ktorej sa 6. a 7. marca predstavia najlepšie lyžiarky sveta. Kvôli celosvetovej pandémii koronavírusu však také hviezdy ako Shiffrinová, Gisinová, Gut-Behramiová a hlavne naše eso Petra Vlhová, zrejme uvidia fanúšikovia iba na televíznych obrazovkách. „Zatiaľ rátame s tým, že preteky v Jasnej budú bez fanúšikov. Ak by sa však pandemická situácia zlepšila, tak v hre je možnosť dostať na kopec maximálne 500 fanúšikov. Lístky by však neboli v bežnom predaji, ale žrebovali by sa,“ prezradil predseda organizačného výboru Matej Huleja.

Práce v plnom prúde

Na otázku, kedy bude konečný verdikt ohľadne fanúšikov, odvetil: „Myslím si, že v najbližších dňoch.“ Hoci je dejisko Jasná momentálne pre verejnosť zatvorené, napriek tomu sú prípravné práce na marcové preteky v plnom prúde. „Áno, všetko beží podľa plánov, hoci musíme určité veci optimalizovať, ale do štartu pretekov bude všetko pripravené,“ dodal Hulej.