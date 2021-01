Tomáš Tatar o štarte NHL: Hlavne, že sa hrá, ale môže to byť otravné!

Darí sa jemu i klubu! Najproduktívnejší slovenský hokejista z minulej sezóny Tomáš Tatar (30) zažíva úspešný vstup do špecifického nového ročníka NHL.

Ten je kvôli pandémii koronavírusu skrátený iba na 56 stretnutí a navyše sa hrá v štyroch bublinách. Líder Montrealu dokázal v šiestich dueloch bodovať v priemere v každom súboji a jeho kanadský klub ešte neprehral v riadnom hracom čase!

? Do ročníka ste vstúpili impozantne, v šiestich dueloch ste štyrikrát vyhrali a iba dvakrát ste prehrali, aj to po riadnom hracom čase. Navyše všetky súboje ste hrali vonku, takže spokojnosť?

- Určite áno. Zo šiestich duelov vonku máme na konte 10 z dvanástich možných bodov, čo je naozaj výborný vstup. Musím však povedať, že tím sa pred týmto ročníkom posilnil, takže máme kvalitné mužstvo a verím, že to takto bude aj ďalej pokračovať. Ale musíme ostať pri zemi, tých zápasov bude ešte do konca základnej časti 50, čo je slušná porcia.

? Strieľate veľa gólov. Máte priemer takmer 5 zásahov na zápas, čo je výborné…

- Ako som už spomínal, tak sme sa posilnili, máme tri silné formácie, možno povedať aj štyri, a každej sa darí, čo sa odzrkadľuje aj na výsledkoch. Naozaj nám štart vyšiel a všetci sa z toho tešíme.

? Na konte máte šesť bodov, čo je bod na zápas. Ste spokojný, či ste pri toľkých góloch čakali aj viac?

- Bod na zápas je fajn, môžem byť spokojný, ale, samozrejme, že vždy sa dá dosiahnuť viac. Určite, že som v tých zápasoch mal ďalšie šance, ale o tom je hokej.

? Ste lídrom tímu, ale vo dvoch dueloch, v ktorých ste prehrali, ste, paradoxne, chýbali na ľade či už v predĺžení, alebo aj v nájazdoch. Prečo?

- Tak to je otázka pre trénera. Určite, že by som v týchto rozhodujúcich situáciách chcel byť na ľade a pomôcť tímu, ale je to rozhodnutie trénera. Raz ma tam postaví, potom nie, ale ja to neovplyvním.

? V úvode sezóny sa na niektorých štadiónoch objavili v hľadisku diváci. Ako je to v Montreale?

- V našej kanadskej divízii byť fanúšikovia nemôžu, také je nariadenie vlády. Je to, samozrejme, škoda, pretože ľudia v hľadisku chýbajú, ale musíme to rešpektovať. Zdravie je prvoradé.

? Ako je to vlastne s opatreniami v NHL?

- Tak testujú nás každý deň - buď v hoteloch, alebo na štadiónoch. A apelujú na nás, aby sme sa vyhýbali miestam, kde je viac ľudí.

? Ste v kanadskej divízii, kde celú základnú časť budete hrať dookola proti šiestim mužstvam…

- Samozrejme, ak budete hrať dookola s rovnakými mužstvami, tak to bude časom asi otravné, ale dôležité je to, že vôbec v tejto situácii môžeme hrať hokej.

? Po tomto ročníku vám vyprší kontrakt. Už sa bavíte o novej zmluve?

- Momentálne to neriešim, sústredím sa na sezónu a jednotlivé zápasy. Uvidíme, čo príde, potom sa rozhodnem. Na druhej strane ma možno láka aj trh s voľnými hráčmi, kde môžem ísť prvýkrát a sám rozhodovať o ďalšej budúcnosti v NHL.

? Mimo hokeja - ako to vyzerá v Montreale, tiež sú tam prísne opatrenia?

- Vonku na ulici rúška povinné nie sú, ale reštaurácie sú rovnako ako u nás zatvorené a funguje iba donáškový alebo okienkový predaj. Takže svoj čas trávim na štadióne, v hoteloch a doma.