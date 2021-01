Lotyši sú presvedčení, že MS budú organizovať len oni: Slovensko? Takéto informácie sme nedostali!

Prezident Lotyšskej hokejovej federácie (LHF) Aigars Kalvitiš uviedol, že jeho krajina je blízko k tomu, aby usporiadala MS v hokeji 2021.

"Naše zdroje uvádzajú, že Rada IIHF bola blízko k rozhodnutiu určiť Rigu ako jediného organizátora majstrovstiev sveta 2021," citoval Kalvitiša portál sportacentrs.com.

Kalvitiš tiež povedal, že delegácia IIHF pod vedením generálneho tajomníka Horsta Lichtnera pricestovala do Rigy, aby skontrolovala niektoré technické prípravy, ktoré by umožňovali prijať konečné rozhodnutie.

"Podľa môjho názoru je to posledný krok, takže rozhodnutie bude možné urobiť už budúci týždeň. Či sa MS budú konať iba na Slovensku? Takéto informácie sme nedostali. O Bratislave sa uvažuje ako o alternatíve. Momentálne sa zdá, že organizáciou šampionátu bude poverená Riga, ale zatiaľ neprišlo nijaké rozhodnutie, všetko je to iba môj názor. Delegácia IIHF je však v Rige, nie v Bratislave, a to je dobrá správa," dodal Kalvitiš.