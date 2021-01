Školy sa od 1. februára neotvoria: Gröhling hovorí o novom termíne

Školy sa od pondelka 1. februára neotvoria.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Rozhodlo o tom konzílium odborníkov, ktoré pre aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku neodporúča od pondelka 1. februára uvoľňovať opatrenia.

Sme rodina nepodporí ďalšie celoplošné testovanie, Boris Kollár bez servítky: Ľudia už toho majú plné zuby!

Na zlú situáciu poukázal Krajčí, počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach podľa neho nechce klesnúť. "Akékoľvek uvoľňovanie opatrení by bolo v tejto chvíli nezodpovedné," povedal Krajčí.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) verí, že od 8. februára by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl prezenčnou formou. "Nebude sa anulovať žiaden ročník," povedal minister školstva s tým, že sa rovnako neuvažuje ani o opakovaní ročníka.

Gröhling uviedol, že materské školy a školské kluby detí môžu byť aj budúci týždeň otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Ministri by mali budúci týždeň vo štvrtok 4. februára znova informovať, či sa budú školy otvárať.

V súvislosti s termínom jarných prázdnin sa zatiaľ neuvažuje, že by sa rušili. Gröhling doplnil, že pripravujú jarné školy, ktoré budú pre zriaďovateľov a riaditeľov dobrovoľné. „Podobne, ako to bolo pri letných školách, ktoré sa organizovali cez leto, bude cieľom prejsť so žiakmi potrebné učivo tam, kde to bude potrebné, aby sa zistili a zmonitorovali jednotlivé úrovne vedomostí,“ priblížil. Dodal, že prípadné náklady, ktoré školám vzniknú, budú preplatené v rámci dohadovacieho konania.

Ministerstvo by malo do utorka 2. februára zverejniť nový manuál, ktorý by mohol platiť od pondelka 8. februára. Pomôcť by mohol s prípravou na opatrenia v lepších či horších okresoch. Rovnako počas nasledujúceho týždňa chce rezort školstva uzatvoriť aj výsledky obstarávania kloktacích testov v školách.