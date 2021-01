Milionársky párik sa chcel prednostne zaočkovať na COVID-19: Neuveríte, čo urobili pre vakcínu!

Túžba po čo najskoršom zaočkovaní ich dohnala k bizarnému činu.

Výkonný riaditeľ siete kasín Rodney Baker (55) a jeho manželka Ekaterina Baker (32) dostali pokutu za porušenie pravidiel verejného zdravia. Ako informuje britský denník Metro, milionárovi a jeho manželke, ktorá je pomerne známou herečkou, skrsol v hlave bizarný plán.

Dvojica sa chcela čím skôr zaočkovať na ochorenie COVID-19, zašli preto poriadne ďaleko. Rodney a Ekaterina mali podľa zahraničných médii v kanadskom Vancouvri nasadnúť do súkromného lietadla a prešli v prepočte 2735 kilometrov do kanadského mesta Whitehorse, odtiaľ sa presunuli do Beaver Creek, kde očkujú vakcínou od Moderny zraniteľných obyvateľov. Manželia mali po príchode na vakcináciu predstierať, že sú zamestnancami miestneho motela, ktorí mohli taktiež dostať vakcínu, informuje Yukon News.

Po tom, ako dvojicu na mieste zaočkovali, boháči upriamili na seba pozornosť. Mali totiž miestnych požiadať o odvoz na letisko. Zamestnancom kliniky to bolo podozrivé a zavolali do motela, kde mali pracovať. Zariadenie toto tvrdenie odmietlo a tak zdravotníci zalarmovali políciu. Muži zákona dvojicu zastavili na letisku, keď akurát plánovali odletieť domov. Rodney a Ekaterina dostali za porušenie pravidiel pokutu vo výške v prepočte 951 eur pre každého.