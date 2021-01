Mladí slovenskí futbalisti už poznajú súperov: O postup aj proti Španielom

Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa v kvalifikácii ME 2023 stretnú v C-skupine so Španielskom, Ruskom, Severným Írskom, Litvou a Maltou. Rozhodol o tom štvrtkový online žreb v Nyone.

Šampionát sa uskutoční v Gruzínsku a Rumunsku. O záverečný turnaj bude bojovať 53 národných výberov rozdelených do deviatich skupín. Žreb tímy rozdelil do deviatich kvalifikačných skupín – osem šesťčlenných a jednu päťčlennú. Z nich postúpia na šampionát víťazi a jediné mužstvo z baráže, ktorých na finálovom turnaji doplnia hostitelia. Kvalifikácia je naplánovaná od marca 2021 do júna 2022. Barážové zápasy sa uskutočnia na budúci rok v septembri. Tímy žrebovali zo šiestich košov na základe renkingu, Slováci figurovali na 19. mieste a v porovnaní s minulou kvalifikáciou klesli o jednu úroveň do tretej výkonnostnej skupiny, v ktorej boli spoločne s Islandom, Ukrajinou, Slovinskom, Írskom, Izraelom, Nórskom, Bulharskom a Tureckom. Žreb kvalifikácie ME 2023 hráčov do 21 rokov:

A-skupina: Chorvátsko, Rakúsko, Nórsko, Azerbajdžan, Estónsko

B-skupina: Nemecko, Poľsko, Izrael, Maďarsko, Lotyšsko, San Maríno

C-skupina: Španielsko, Rusko, SLOVENSKO, Severné Írsko, Litva, Malta

D-skupina: Portugalsko, Grécko, Island, Bielorusko, Cyprus, Lichtenštajnsko

E-skupina: Holandsko, Švajčiarsko, Bulharsko, Wales, Moldavsko, Gibraltár

F-skupina: Taliansko, Švédsko, Írsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Luxembursko

G-skupina: Anglicko, Česko, Slovinsko, Albánsko, Kosovo, Andorra

H-skupina: Francúzsko, Srbsko, Ukrajina, Severné Macedónsko, Faerské ostrovy, Arménsko

I-skupina: Dánsko, Belgicko, Turecko, Škótsko, Kazachstan.