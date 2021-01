Jasná sa pripravuje na preteky Svetového pohára: Bude pod Chopkom aj druhý obrák?

Organizátori podujatia Svetového pohára v lyžovaní v Jasnej pokračujú v prípravách tratí a čakajú na informácie od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).

Či sa v Jasnej bude konať aj obrovský slalom ako náhrada za zrušené preteky v rakúskom Semmeringu, je ešte stále otvorené.

Ženská elita zavíta do strediska v Nízkych Tatrách 6. až 7. marca, o body budú bojovať v slalome a v obrovskom slalome. "Naďalej intenzívne pokračujeme v prípravách. Sme v neľahkej situácii, lebo stredisko je zavreté, čakáme, kedy sa uvoľnia opatrenia. Finančná situácia nie je jednoduchá. Máme prepady tržieb a spoločnosť Tatry Mountain Resorts musela prepúšťať. Problémy intenzívne riešime. Čo sa týka príprav, situácia sa nás dotýka, ale pracujeme. Divákov dnes nemôžeme mať, takže vstupenky nemôžeme predávať. Preto máme problém aj s partnermi," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Matej Hulej, predseda organizačného výboru SP v Jasnej.

Záštitu nad pretekmi, v ktorých bude o popredné priečky bojovať aj Petra Vlhová, prevzali premiér Slovenskej republiky Igor Matovič aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. "Verím, že nám to pomôže, aby sme podujatie zorganizovali najlepšie ako môžeme," dodal Hulej.

Na to, aby 25-ročná Liptáčka mohla v Jasnej vyťažiť z výhody domáceho prostredia, pracujú aj organizátori SP. "Štarty oboch tratí sú profilované tak, že nie sú vo vrstevnici, ale sú umiestnené na šikmo. Trate sme sa snažili urobiť čo najdlhšie. A to by malo vyhovovať aj Petre Vlhovej, dĺžku sme konzultovali aj s jej trénerom Liviom Magonim," prezradil veliteľ súťažnej trate SP Matej Kupčo.

Trať bude identická ako pred piatimi rokmi, kedy sa v rovnakom stredisku tiež bojovalo o body do SP. "Máme dostatok snehu, je to od 60 cm do 1 metra. Neprekvapia nás poveternostné vplyvy, aspoň dúfame. Sneh potrebujeme zhutniť, trať už je teraz pripravená na preteky. Laicky povedané, potrebujeme z trate dostať vzduch a nepomáha nám to, že na nej nemôžu byť ľudia. Preto ich musíme nahradiť strojmi. Aj na tréningovej trati je dostatok snehu. Pretekárky kvitujú fakt, keď je pripravená aj táto trať, preto sa snažíme robiť to čo najlepšie," uviedol Kupčo.

Jana Palovičová, športová riaditeľka SP v Jasnej povedala, že organizátori poslali na FIS žiadosť, aby sa na Slovensku mohli uskutočniť aj preteky za zrušený "obrák" v Semmeringu. V prípade pozitívnej odpovede by sa išli 5. marca. "Ešte sme z FIS nedostali odpoveď. Takže momentálne nevieme, je to otvorené."

Súčasné nariadenia vlády SR nepovoľujú účasť fanúšikov na podujatí. Ak by sa však uvoľnili, vstupenky by nešli do predaja. "Vstupenky sa nebudú predávať. Stále platí, že preteky budú bez divákov, maximálne očakávame, že ich bude môcť byť 500. Ak to bude možné, k vstupenkám sa bude dať dostať iba formou súťaží," prezradil Hulej.

V Jasnej sa budú musieť popasovať aj s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Pre pandémiu koronavírusu bude oblasť pretekov hermeticky uzavretá. Vytvoria sa štyri "bubliny", odlíšené od seba farbami. Bude sa striktne dohliadať na to, aby neprišlo k ich narušeniu. Celkovo sa bude podieľať na organizácii pretekov približne 500 ľudí. "Do strediska sa dostane len majiteľ akreditácie. Veríme, že sa situácia uvoľní, ale momentálne to je takto. Športovci budú izolovaní, do ich bubliny nemôže nikto vstúpiť," zdôraznil covid manažér SP Peter Pukalovič.

Do strediska v Nízkych Tatrách sa teší aj Martina Dubovská, slovenská rodáčka, ktorá však štartuje za Českú republiku: "V Jasnej som mala najlepšie podmienky na tréning za celú kariéru. Mám teraz pred sebou preteky v Európskom pohári, potom by som tu chcela trénovať. Veľa pretekárov nezažije, že bude pretekať doma. Ja sa na to veľmi teším a verím, že to tak aj dopadne výsledkovo."