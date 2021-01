Bratislavské Staré Mesto je pripravené pomôcť pri zriadení vakcinačného centra: List ministerstvu zdravotníctva

Bratislavské Staré Mesto je pripravené podať pomocnú ruku pri vytváraní vakcinačných centier pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

List s ponukou na spoluprácu so samosprávou už mestská časť zaslala Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR. Zriadiť takéto centrum si vie samospráva predstaviť v novom Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) Seniorcentra na rohu Dobšinského a Palárikovej ulice. "Pripájame sa k tomu, že samosprávy na úrovni mestských častí, na úrovni hlavného mesta alebo samosprávnych krajov vedia byť partnerom pre štát. Samosprávy sú ochotné poskytnúť pomocnú ruku v prípade, že vakcinačné centrá by boli zriaďované v spolupráci so samosprávou," uviedla vo štvrtok na brífingu starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Mestská časť takúto ponuku adresovala rezortu zdravotníctva i Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava aj preto, že eviduje veľký záujem o očkovanie. Samospráva zároveň poukazuje na to, že má vysoký podiel seniorov nad 65 rokov. "Staré Mesto má 600 osôb nad 90 rokov a 30 osôb nad 100 rokov. Takže my sa musíme zaoberať touto otázkou a aj sa ňou zaoberáme," poznamenala Aufrichtová.

Zo strany samosprávy znela podľa starostky ponuka na priestory zariadenia sociálnych služieb, ktorá je novou budovou a spĺňa najvyššie európske štandardy. Vakcinačné centrum by mohlo vzniknúť na jej prízemí. Mestská časť sa odvoláva aj na dokument stratégie vakcinácie, ktorý presne identifikuje nároky na priestorové vybavenie takýchto centier. Podľa starostky samosprávy takýmito priestormi disponujú, mnohé z nich nie sú pre pandémiu nového koronavírusu v súčasnosti v prevádzke.

Mestská časť zároveň pokračuje v rokovaniach, aby mohli byť v najbližšom čase zaočkovaní klienti Seniorcentra. Zamestnanci tohto zariadenia sú už zaočkovaní.