Premiér reaguje na výzvy samospráv ohľadom testovania: V tomto nevidím problém

Premiér Igor Matovič (OĽANO) nevidí problém v zverejnení všetkých dát z uplynulého kola celoplošného skríningového testovania.

"Keď dá ministerstvo vnútra dokopy všetky informácie, nemal by v tom byť nejaký zásadný problém," uviedol na stredajšej (27. 1.) tlačovej konferencii. Reagoval tak na výzvy niektorých samospráv po zverejnení priebežných výsledkov.

Rezort vnútra podľa premiéra zvolil paralelný spôsob sčítavania, dáta zbieral prostredníctvom okresných úradov priamo od samospráv. Údaje tak mohli zverejniť už cez týždeň. Obáva sa však, že finálne dáta, vychádzajúce z údajov z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), budú neskoro, možno až v priebehu víkendu. "Systém zberu dát je taký trošku komplikovaný, lebo všetky mobilné odberové miesta, aj tie, ktoré zriadili samosprávy, majú povinnosť nahodiť všetky dáta do NCZI, ale niektoré to nenahadzujú alebo im to dlho trvá, a tak dáta do NCZI pritekajú postupne a pomaly," vysvetlil.

Pri nezrovnalostiach po zverejnení priebežných výsledkov v Kežmarku hovorí, že došlo k chybe pri jednom odbernom mieste, ministerstvo vnútra o nej vedelo a riešilo ju. Do skríningového plošného testovania na ochorenie COVID-19 v termíne od 18. do 26. januára sa zapojilo 2 949 017 ľudí. Pozitívny výsledok malo 36 547 z nich, čo predstavuje 1,24 percenta. Testovanie sa zopakuje v okresoch, ktoré dosiahli pozitivitu vyššiu ako 1,01 percenta.