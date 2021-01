Manchester padol doma s posledným: Kiksy v obrane a vlastný gól

Šokujúco zakopli. Futbalisti Manchestru United prekvapujúco padli na domácom ihrisku. V 20. kole anglickej Premier League nestačili na posledný tím tabuľky Sheffield United (1:2).

Pre hostí to bola len druhá výhra v sezóne a prvá na ihrisku súpera.

Zverenci Oleho Gunnara Solskjaera si skomplikovali situáciu v boji o titul. Vďaka remíze tretieho Leicestru si síce udržali druhú priečku v tabuľke, no ich mestský rival Manchester City má na čele o bod viac a zápas k dobru. Posledný Sheffield, ktorý má na konte len osem bodov, dosiahol prvé víťazstvo na Old Trafford od roku 1973.

Unitred sa nevyhli viacerým kiksom v stretnutí. Rozhodujúci moment prišiel v 74. minúte, keď po zmätkoch v obrane tečoval strelu Olivera Burkea do vlastnej siete Axel Tuanzebea.

20. kolo - sumáre:

FC Chelsea - Wolverhampton 0:0

FC Burnley - Aston Villa 3:2 (0:1)

Góly: 52. Mee, 76. McNeil, 79. Wood - 14. Watkins, 68. Grealish

Brighton - Fulham 0:0

/Rodák sedel na lavičke náhradníkov Fulhamu/

Everton - Leicester City 1:1 (1:0)

Góly: 30. Rodriguez - 67. Tielemans

Manchester United - Sheffield United 1:2 (0:1)

Góly: 64. Maguire - 23. Bryan, 74. Burke