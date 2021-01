Po roku randenia sú svoji: Prečo sa Dominika Stará rozhodla vydávať počas najprísnejšieho lockdownu?

Svadbu v komornej atmosfére pod rúškom protipandemických opatrení si užila v sobotu (23.1) superstáristka Dominika Stará (27), ktorá sa vydala po roku randenia za snúbenca Michala.

Šťastná speváčka nám niekoľko dní pred obradom porozprávala, ako bude svadba vyzerať. No a priamo po ňom sme ju stihli vyspovedať tiež.

Zamilovaná dvojica chcela veľkú svadbu, no ich plány skazili korona a lockdown. „Chcela som mať na svadbe 48 ľudí a to mala byť iba najbližšia rodina. V decembri sme si povedali, že nech sa deje čokoľvek, svadba bude. U nás to nie je o žiadnom papieri ani o tom, že by sme chceli neviem akú oslavu. Samozrejme, bola by som rada, ak by bola podľa mojich predstáv. Situácia je však taká, aká je a my sme sa rozhodli spečatiť náš vzťah pred Bohom. Doteraz sme žili čistým predmanželským životom, túžime byť spolu a založiť si rodinu. Táto naša túžba bola omnoho silnejšia a väčšia než tá mať obrovskú oslavu,“ hovorí presvedčivo.