Nelichotivé umiestnenie: Slovensko si v indexe vnímania korupcie pohoršilo

V celosvetovom rebríčku vnímania korupcie od organizácie Transparency International skončilo Slovensko za minulý rok na 60. mieste.

Teda o jednu priečku nižšie ako v roku 2019 a až o šesť miest horšie ako na začiatku volebného obdobia v roku 2016. V tlačovej správe to uvádza Transparency International Slovensko (TIS). Zhoršenie v indexe podľa TIS odráža slabý boj proti korupcii počas záverečného roka vlády Petra Pellegriniho. Prácu novej vlády Igora Matoviča, ktorá si dala za cieľ zlepšiť sa v rebríčku o 20 miest, odrazí podľa organizácie v plnej miere až tohtoročný index.



Slovensko dosiahlo podľa TIS v rámci rebríčka 49 bodov zo sto možných, čo je o bod menej ako pred rokom. Z krajín Európskej únie sú pritom za Slovenskom len štyri krajiny, a to Chorvátsko, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko. „Po šestnástich rokoch od roku 2004, keď sa Slovensko vďaka protikorupčným reformám dostalo pred Grécko, skončilo minulý rok opäť raz za ním," uvádza organizácia.



Zároveň TIS konštatuje, že v roku 2020 počet stíhaní pri korupčných trestných činoch narástol medziročne o viac ako o tretinu, čo ponúka šancu zlepšenia postavenia SR v budúcoročnom indexe. Počet obžalôb pre korupciu vzrástol dokonca o polovicu na najvyššiu úroveň za posledných desať rokov. „Protikorupčné nastavenie vlády vytvorilo slobodnejšie podmienky pre to, aby mohla polícia či prokuratúra ísť po doteraz nedotknuteľných ľuďoch, ako sú kontroverzní podnikatelia Zoroslav K,. Norbert B. a Jaroslav H., ale aj donedávna vysokopostavení verejní funkcionári ako bývalý minister Peter Ž, bývalá štátna tajomníčka Monika J., exprezidenti polície Tibor G. a Milan L., alebo špeciálny prokurátor Dušan K.," uvádza TIS. Organizácia doplnila, že v mnohých prípadoch tiež koalícia stransparentnila výber kádrov do kľúčových funkcií, od voľby generálneho a špeciálneho prokurátora po manažérov štátnych firiem.



Najtransparentnejšie vnímanými krajinami boli v minulom roku podľa TIS Dánsko a Nový Zéland. Naopak, za najskorumpovanejšie sú považované Somálsko, Južný Sudán a Sýria. Z postkomunistických krajín je v rebríčku najlepšie Estónsko, celkovo na 17. mieste.

Index vnímania korupcie Transparency International sa skladá z deviatich hodnotení rôznych inštitúcií, ktoré merajú názory na korupciu v krajine medzi domácimi podnikateľmi, zahraničnými investormi a konzultantmi, ako aj politológmi a expertmi na transparentnosť.