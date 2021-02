Ženy na zoznamke sa po ňom trhali, no nebolo to ono: Tú pravú mal celý čas pred očami

Nejednej žene nad ním ubehla slinka! Model Stefan Pierre-Tomlin (30) bol na zoznamke Tinder najviac preferovaným mužom. Sympatie mu delilo viac ako 14 600 ľudí. Malo to však jeden háčik.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako píše Mail online, sexi model z Londýna nikdy nemal núdzu o pozornosť. Hoci by sa o neho ženy rovno aj pobili, stále nevedel nájsť tú pravú. Svoju honbu za láskou dokonca vzdal. Odhlásil sa z populárnej zoznamky a práve vtedy sa stalo čosi nečakané! Veď tú vysnívanú mal pred sebou celý čas.

Pred dvomi rokmi sa zúčastnil fotenia, kde sa spoznal s očarujúcou blond modelkou Damu. Už vtedy sa dvojica rozhodla, že vzťah ponechajú na čisto profesionálnej úrovni, ale Stefan si nemohol pomôcť. Mal oči iba pre 26-ročnú modelku, a tak ju konečne po dlhých mesiacoch zavolal na rande. Hoci bol práve lockdown, podarilo sa im úspešne nakopnúť vzťah. A nielen to! Zamilované hrdličky v súčasnosti žijú v spoločnej domácnosti.

Stefan sa počas štátnej uzávery cítil osamelo, a preto sa vydal do virtuálneho sveta. Snažil sa tomu dať šancu, no ani za svet nedokázal nájsť svoju spriaznenú dušu. "Mal som o veľa viac času sústrediť sa na tú aplikáciu a chatovať s rôznymi ženami, pretože predtým som bol vždy v práci. Ale nemal som pocit, že by som sa s niekým naozaj stretol a nakoniec som to nechal tak," vysvetlil model. Zároveň priznal, že v tomto je stará škola a svoju vysnívanú by chcel stretnúť niekde naživo.

To sa mu aj čoskoro naplnilo. Keď konečne vytiahol Damu von, okamžite medzi nimi prebehla chémia. Bolo to priam perfektné. "Pozeral som po nej už pár rokov, takže bolo skvelé, že sme mali také romantické prepojenie. Je nádherná zvonka aj zvnútra a mám naozaj šťastie. Tentokrát mám z toho taký dobrý pocit," povedal Stefan.

Hoci získal, po čom túžil a plánuje s Damu krásnu budúcnosť, ostatným ľuďom odporúča zoznamky. Môžu tam spoznať skvelé osoby a možno motyka naozaj vystrelí.