Slovenská posila v českej Komete: Brno bola pre mňa priorita!

Slovenský hokejový obranca Peter Trška sa po takmer štyroch rokoch vrátil do tímu českého extraligistu Komety Brno.

Po nedávnom ukončení pôsobenia vo Vítkoviciach sa s Brnom dohodol na hosťovaní do konca tejto sezóny.

"Svojmu agentovi som hovoril, že čo sa týka Českej republiky, Kometa je pre mňa priorita. Poznám tunajšie prostredie, mám na Kometu skvelé spomienky, páči sa mi mesto. Aj keď som hral v Ostrave, do Brna som raz za mesiac jazdil, pretože sa nám tu naozaj páči. Kometa pre mňa skrátka bola na prvom mieste a som rád, že to vyšlo. V kútiku duše som veril, že sa do Brna ešte vrátim," povedal Trška pre klubový web. S Brnom získal v roku 2017 majstrovský titul.

Trška v tejto sezóne odohral za Vítkovice 25 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jeden gól, dve asistencie a 14 mínusových bodov v hodnotení +/-. V najvyššej českej súťaži pôsobí od roku 2014, okrem Vítkovíc a Brna hral aj za Mladú Boleslav.