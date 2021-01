Tieto okresy čaká ďalšie kolo testovania, predbežné výsledky vyvolali vášne: Kde sa stala chyba?

Predbežné výsledky im spôsobili poriadne nepríjemnosti. Pôvodne chcela vláda oznámiť okresy, ktoré sa musia druhýkrát pretestovať v rámci plošného skríningu až v piatok.

Predbežné údaje však poskytla v utorok večer, no tie vyvolali na tvárach niektorých primátorov zdesenie. Nepozdávala sa im pozitivita, ktorú považujú za úplne inú, ako im vychádza v ich vlastných dátach za okresy ani počet testovaných ľudí. Ako je to možné?

Jedným z miest, kde sa malo podľa prvotných výsledkov uskutočniť ďalšie víkendové plošné testovanie, je aj Bratislava. Primátor Matúš Vallo premiéra s ministrom vyzval, aby výsledky prvého kola plošného skríningu posúdilo konzílium epidemiológov. To by malo dať odporúčanie, ktoré okresy by sa mali ďalej testovať. „Očakávame, že konzílium sa odborne vyjadrí, či prínosy druhého kola nárazového plošného testovania v Bratislave dnes prevažujú nad rizikami s tým spojenými. Rovnako žiadame o zverejnenie štruktúry dát, ktoré určili výsledok prvého kola testovania v Bratislave, pretože priebežné výsledky z našich odberových miest vykazovali výrazne nižšie čísla, ako bol prezentovaný celkový výsledok,“ uviedol šokujúco Vallo. Upozorňoval, že nevie, aké dáta boli použité na určenie pozitivity.

Nekorešpondujúce výsledky potvrdzuje aj starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren: „Výsledky testovania na odberových miestach našej mestskej časti sú výrazne lepšie ako tie, ktoré včera na tlačovej besede prezentovala vláda.“ Podobné problémy hlásil aj celý Bratislavský kraj pod vedením Juraja Drobu, ktorý zozbieral dáta a identifikoval štatisticky významné odchýlky v počte testovaných aj pozitívnych.

Problémy aj inde

Primátor mesta Kežmarok a poslanec Hlasu Ján Ferenčák tvrdil, že premiér predostrel dáta, ktoré sa nezakladajú na pravde. „Veľa kolegov po tomto zverejnení mi volalo. Sám som s prekvapením zistil, že v okrese Kežmarok sme mali pozitivitu 1,22 %,“ povedal. Vyžiadal si preto všetky údaje za okres a tvrdí, že je tam veľa nepravdivých informácií.

„Na základe tabuľky premiér tvrdil, že sa dalo otestovať 31 334 občanov, realita 33 722. Na základe tejto tabuľky sme mali 382 pozitívnych, realita 303. To znamená, pozitivita 1,22 % sa nezakladá na pravde. Realita je 0,89 %.“ V stredu večer premiér ukázal výsledné čísla a z nich vyplýva, že ďalšie testovanie nebude ani v Kežmarku, ani v Bratislave.

Igor Matovič vysvetľuje, že Bratislava bola na hrane a posunula sa len o stotinu percenta. „V prípade Kežmarku prišlo k chybe v jednej MOM-ke. Chybičky sa stávajú, pán primátor sa dozvedel, že to ministerstvo rieši, a aby bol zaujímavý, tak na to upozorňoval. Systém zberu dát je komplikovaný, všetci majú povinnosť nahodiť dáta do NCZI, niektorí to nenahadzujú, dlho im to trvá a dáta pritekajú pomaly,“ odôvodnil Matovič.

V stredu popoludní zasadal aj Ústredný krízový štáb, ktorý riešil ako ďalej. Otváranie škôl či spúšťanie COVID automatu a otváranie ďalších prevádzok však budú preberať na konzíliu odborníkov vo štvrtok. „Situácia po skríningovom testovaní nie je dobrá. Napriek tomu, že niektoré parametre sa nám zlepšujú, v princípe sa dá povedať, že čísla nám neumožňujú zodpovedne prehlásiť, že prechádzame z čiernej do bordovej zóny,“ povedal Krajčí s tým, že tá by znamenala otváranie prevádzok pre otestovaných.