Na legendárnu herečku Maciuchovú († 75) spomínajú umelci s láskou: Dojemné slová Zagorovej

Herecký svet navždy opustila 26. januára legendárna umelkyňa Hana Maciuchová († 75).

Dáma, ktorá sa do povedomia Slovákov dostala vďaka seriálom Nemocnica na okraji mesta či Chalupári, prehrala boj so zákernou rakovinou prsníka. Choroba, ktorá sa jej druhýkrát vrátila, prinútila herečku stiahnuť sa do úzadia a odísť zo spoločenského života. Zdá sa, že o svojom konci tušila, zo slov jej blízkych mrazí.

Šarmantná a vždy elegantná dáma Hana Maciuchová († 75) podľahla smrteľnej chorobe, ktorá ju prenasledovala viac ako päť rokov. Herečka telom i dušou zasvätila svoj život umeniu a stala sa nielen javiskovou divou, ale predovšetkým seriálovou hviezdou, ktorá sa objavila v tituloch ako 30 prípadov majora Zemana či v seriáli Ulica.

Práve riaditeľovi Divadla Ungelt Milanovi Heinovi, ktorý bol jej blízkym priateľom, sa len pred dvomi mesiacmi zdôverila s desivou predtuchou. „Hanička mi pred dvomi mesiacmi povedala, že už nebude hrať, že s ňou už nemôžem počítať,“ povedal užialený principál pre blesk.cz. Akoby sa herečkine slová splnili, krátko na to umrela na chorobu, ktorú jej mama Jarmila kedysi dávno porazila.

Spomínajú s láskou

Na herečku spomínajú aj veľké mená umeleckého sveta. „Bola to noblesná a krásna dáma a to, čím sa preslávila, by som nazval podarenou nadsádzkou a štylizáciou,“ zdieľal režisér Jan Hřebejk na Twitteri. Pridala sa k nemu aj speváčka Hana Zagorová: „Je mi to veľmi ľúto. Nech ti anjeli spievajú na celej tej dlhej ceste do neba.“

Honosná posledná rozlúčka však umelkyňu nečaká. „Rozlúčka prebehne iba v úzkom rodinnom kruhu,“ informovala ČTK herečkina sestra Silvia. Hana sa tak pobrala na poslednú púť za svojou životnou láskou, hercom Jiřím Adamírom, ktorý ešte v roku 1993 zomrel na rakovinu chrbtice.