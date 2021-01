Tínedžerka urobila to, čo pred ňou tisícky žien: Namiesto relaxu vo vani sa začal boj o život!

Namiesto relaxu bojovala o život. Len 13-ročná Emelia Brain takmer zomrela kvôli obľúbenej prísade do kúpeľa.

Ako píše Mirror, mladej školáčke museli podať adrenalín krátko nato, ako sa ponorila do horúcej vody. Predtým do nej vložila bombu do kúpeľa, ktorá obsahovala mlieko.

Tínedžerke sa onedlho začalo ťažko dýchať a hrdlo mala v plameňoch. Rodičia počuli, ako prosí o pomoc, a tak rýchlo zavolali záchranku. Následne bola prevezená do nemocnice, kde jej podali veľkú dávku steroidov. Obľúbený relaxačný prvok u nej vyvolal silnú alergickú reakciu. Namiesto oddychu musela bojovať o vlastný život.

Mama Maria mala pred očami hneď ten najhorší scenár. "Čo ak by sme boli dole na prízemí so zavretými dverami? Mohla byť v dome sama. Nemyslím si, že by mala šancu," uviedla hrozivé predstavy.

Alergická reakcia dorazila extrémne rýchlo, pretože Emelia prijímala danú látku prostredníctvom pary. Mladé dievča si musí dávať veľký pozor na to, čo je a aké kozmetické prípravky používa. Pred pár rokmi jej diagnostikovali alergiu na všetky mliečne výrobky, vajíčka, orechy, zimu a zároveň má aj astmu.

Maria si pamätá jeden hrozivý moment, kedy sa tiež neuveriteľne bála o svoju dcéru. Jedla akurát jogurt a keď dala Emelii pusu na ústa, jej tvár následne nabrala hrôzostrašné rozmery.

Kvôli ťažkým alergiám číta školáčka etikety rôznych výrobkov. Kde nastal teda problém? Keď sa zo všetkého zotavila, jej otec Scott si prečítal obal od spomínanej bomby do kúpeľa. Bolo tam síce napísané, že obsahuje mlieko, no nebolo to dobre vidieť. Výrobcovia danú ingredienciu neoznačili tučným písmom.