Sokoliari zo Štiavnických Baní chodia do školy stále: Riaditeľ na rovinu povedal, čo si myslí o dištančnom vzdelávaní

Už dlhé týždne sa väčšina detí na Slovensku učí dištančnou formou. Nechodia do školy a čo je horšie, stratili kontakt so spolužiakmi.

Oproti týmto deťom majú veľkú výhodu žiaci zo Základnej školy s materskou školu Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach pri Banskej Štiavnici, kde ako prví na svete začali vyučovať sokoliarstvo. Spolužiaci sa totiž v škole stretávajú aj napriek pandémii, lebo sa musia starať o množstvo zvierat, ktoré v nej chovajú.

Základná škola v Štiavnických Baniach si na svoje konto pripísala ďalšie prvenstvo. Nielenže ako prvá na svete vyučuje predmet sokoliarstvo, poľovníctvo a lesníctvo a tamojší žiaci návštevujú školu s veľkou chuťou aj cez prázdniny, unikátom sa môže pochváliť aj tentoraz. Školáci tam totiž chodia, pretože o ich zverencov sa nedá postarať online formou.

„V škole chováme viaceré pernaté dravce a sovy, ďalej ďalšie zvieratá, ako sú kone či plazy. Preto je podstatné, aby bolo o tieto zvieratá postarané,“ vysvetľuje riaditeľ školy Pavel Michal (44) s tým, že starostlivosť o tieto zvieratká majú na starosti deti.

„Majú pridelené služby. Keď skončí vyučovanie online, tak prídu do školy, aby sa venovali zvieratám. Sú rozdelené do viacerých skupín, aby sme dodržiavali pravidlá v tejto pandemickej situácii, aby sa jednoducho masívne nestretávali. Z môjho pohľadu je to veľmi dobré, že majú takúto reálnu aktivitu a nielen tú za počítačom alebo telefónom. Navyše ich to učí k zodpovednosti,“ myslí si riaditeľ, ktorý okrem tejto funkcie je aj učiteľ.

Kritická situácia

Podľa slov riaditeľa je situácia s dištančným vzdelávaním už veľmi kritická a neúnosná. „Čo sa týka pandemickej situácie, tak chápem všetky nariadenia, rozumiem tomu a rešpektujem. Tu veľmi nemáme na výber. Ale ako učiteľ vidím, že situácia ohľadom žiakov je veľmi zlá,“ konštatuje Michal a dodáva, že s kolegami sa zhodli v jednom. Online vyučovanie už nie je náhradou klasického vzdelávania. „Je to veľmi zlé. Ide aj o vedomosti, ale hlavne o sociálny kontakt. Deti stratili medzi sebou kontakt, prestali reálne medzi sebou komunikovať a to je nebezpečnejšie ako to, že dve či tri témy neodučíme. Samozrejme, že stratili aj návyky a aj zodpovednosť,“ smutno okomentoval riaditeľ súčasný vzdelávaci proces. „Viete, deti online vzdelávanie považujú ako hru, a nie ako vzdelávanie,“ zakončí Michal.

Kajka (14)

V škole máme koníkov Ayšu a Želanu. Pravidelne ich musíme kŕmiť a vyčesávať. Samozrejme, potrebujú aj dostatok čerstvej vody. Máme ich veľmi rady.

Karolina (10)

Karolina (10)

Tinka sa narodila u nás v apríli. Je to sokol rároh. Všetky dravce musíme kŕmiť a dohliadať na to, aby mali čistú vodu.

Mariana (13)

Ja sa starám o orla stepného menom Zoe, ktorá má 2 roky. S dravcami robíme pravidelný sokoliarsky výcvik.