Mimoriadne kontroly na košickom Luníku IX: Bez testu sa zo sídliska nik nedostane

V súvislosti s vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach o opatreniach pred šírením ochorenia COVID-19 na Luníku IX budú monitorované aj migračné trasy.

Na stredajšom brífingu to povedal náčelník košickej mestskej polície (MsP) Slavomír Pavelčák s tým, že na dodržiavanie nariadení bude dohliadať MsP v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (OR PZ) v Košiciach a armádou. "Dve hliadky MsP budú kontrolovať vstup a výstup do a z mestskej časti (MČ). Kontrolovať budú aj výstup a nástup cestujúcich do autobusu číslo 11, ktorý premáva na Luník IX," spresnil. Príslušníci PZ a armády majú zabezpečovať priebežnú kontrolu vyhlášky a zákazu vychádzania.

, z okolia Jedlíkovej ulice, obchodného centra na Popradskej ulici, neďalekej osady Mašličkovo či do MČ Pereš a Myslava.dodal starosta MČ Luník IX Marcel Šaňa. Pripomenul, že aj v súvislosti s tým v rámci druhého kola skríningu, ktoré sa v Košiciach začne v piatok (29. 1.), pribudne v tejto MČ ďalší odberný tím.

Na základe vyhlášky košického RÚVZ má mesto na Luníku IX za asistencie bezpečnostných zložiek zabezpečiť dodržiavanie karanténnych opatrení, domácej izolácie u osôb s ochorením COVID-19, ako aj u všetkých osôb, ktoré boli s nimi v úzkom kontakte. Dôvodom sprísnenia ochranných opatrení a posilnenia kontrol je, že uplynulý víkend sa v rámci celonárodného skríningu v tejto MČ potvrdilo ochorenie COVID-19 u 38 osôb. Vyhláška neobmedzuje pohyb osôb zo sídliska, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom testu.