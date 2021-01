Kardiológ Janko lieči deťom srdiečka už 55 rokov: Budete žasnúť, čo dokázal len pomocou hmatu a sluchu

Pred takýmito ľuďmi treba sňať klobúk. Detský kardiológ z Prešova Vasiľ Janko (78) lieči svojich malých pacientov už vyše pol storočia.

Počas svojej kariéry zachránil množstvo životov. Pomáhať ľuďom považuje za poslanie, ktorého sa nevzdá, kým bude vládať.

Vasiľ Janko (78) nastúpil ako lekár do nemocnice v Bardejove v roku 1966. O desať rokov neskôr prešiel do prešovskej nemocnice, kde sa vyprofiloval ako detský kardiológ. Jeho meno je známe v celom regióne. „Pacientov mám neúrekom nielen z Prešova, ale aj zo širokého okolia,” prezradil lekár, ktorý ordinuje vo svojej ambulancii každý pracovný deň. A seknúť s tým nehodlá. „Zvažoval som, že si skrátim úväzok, ale mám dve veľmi šikovné a milé sestry. Tým by to skomplikovalo život,” vysvetľuje.

Hmatom zistil srdcovú chybu

Doktor Janko sa na začiatku svojej kariéry, keď ešte neboli dostupné moderné prístroje, musel spoliehať len na svoje ruky a svoj sluch, s pomocou ktorých stanovoval diagnózy. „Pamätám si na prípad, keď som hmatom a sluchom zistil srdcovú chybu, zúženie hlavnej tepny. Odporučil som operáciu. Rodičia išli za kardiológom, ktorý mal k dispozícii ultrazvuk. Jeho vyšetrenie moju diagnózu nepotvrdilo. Rodičia teda nešli do kardiocentra.

Po čase znova zopakovali vyšetrenie ultrazvukom. Chyba sa zase nepotvrdila. Prešlo desať rokov, keď mohlo dieťa zomrieť. Potom sa k nám vrátilo pre vysoký krvný tlak, ktorý spôsobila zúžená tepna. Okamžite sme ho poslali na operáciu. Dieťa sme zachránili, ale bude trpieť na vysoký tlak do konca života," spomína na jeden z mnohých prípadov, kedy pomohol chorému dieťaťu.

Baterky dobíja na chalupe

Vitálny odborník sa vo skvelej kondícii psychicky udržiava najmä tým, že môže pomáhať svojim malým pacientom. Za veľmi dôležitú však považuje aj fyzickú prácu. „Už viac ako 40 rokov mám chalupu neďaleko Prešova a tam si sám robím všetko, čo je potrebné, vrátane napríklad kosenia. Vďaka tomu vždy načerpám nové sily,” uzavrel uznávaný lekár, ktorý dlhé roky pôsobil aj ako mestský poslanec.