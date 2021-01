Zúfalé slová Asociácie letných olympijských športov: Polovica z nás trpí finančnými problémami!

Asociácia letných olympijských športov trvá na konaní tohtoročných hier v Tokiu. Podľa prezidenta organizácie, ktorá zastrešuje 33 zväzov Francesca Ricciho Bittiho sa na tom zhodli jednohlasne. Jedným z dôvodov sú aj finančné aspekty. Olympiáda sa mala uskutočniť vlani, no pre pandémiu ju odložili na leto 2021.

Situácia vo svete sa však nezlepšila a aj hostiteľská krajina bojuje s nárastom nových prípadov koronavírusu, v prieskumoch sa dokonca väčšina Japoncov vyslovila za ďalší odklad či zrušenie podujatia. "Zhodli sme sa, že hry chceme. Polovica našich členov trpí finančnými problémami, pretože sa zrušili všetky hlavné podujatia. Navyše, príjmy z OH nám veľmi chýbajú," uviedol Ricci Bitti podľa agentúry DPA.

Hoci je pandémia na vzostupe, Ricci Bitti je presvedčený, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) dokáže zorganizovať hry a tentoraz nehrozí ich zrušenie: "Dôverujeme MOV. Reči o zrušení OH 2021 sú čisté špekulácie a tí, ktorí ich šíria, spôsobujú veľké škody, pretože len zvyšujú neistotu." Ricci Bitti však zdôraznil, že si uvedomuje vážnosť situácie a aj jeho asociácia počíta s obmedzeniami: "Budú to sparťanské hry s mnohými protiopatreniami. Musíme sa pripraviť na to, že olympiáda bude v tieni koronavírusu, sme však ochotní sa prispôsobiť."