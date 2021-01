Šéf IIHF Fasel o dejisku MS 2021: Bude to iba jedna krajina alebo žiadna!

Verdikt stále nepadol! V utorok a včera zasadala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) a hlavným bodom programu bolo oficiálne určiť májové dejisko svetového šampionátu. Hoci sa intenzívne diskutovalo o tom, či turnaj usporiada lotyšská Riga sama, alebo jej pomôže dánsky Herning či slovenská Bratislava, rozhodnutie nepadlo. Stať sa tak má v pondelok 1. februára!

Šampionát v máji tohto roku sa mal pôvodne konať vo dvoch krajinách - v lotyšskej Rige a v bieloruskom Minsku. Lenže Medzinárodná hokejová federácia aj z dôvodu tlakov viacerých národných výberov turnaj Bielorusku odobrala pre politickú situáciu v krajine. A šéf IIHF René Fasel tak v týchto dňoch musí riešiť záložný plán, kde sa turnaj uskutoční. Aj preto 13-členná Rada IIHF v utorok a v stredu intenzívne rokovala o tom, kde sa MS usporiadajú, a do hry okrem lotyšskej Rigy vstúpili dánsky Herning a slovenská Bratislava. Rozhodnutie však nepadlo a definitívne by sa tak malo stať v pondelok 1. februára.

Potrebujú ešte čas

„Existujú niektoré technické podrobnosti, ktoré nám neumožnili ešte rozhodnúť. Po dnešných diskusiách vyšlo najavo, že stále potrebujeme čas. Budeme sa rozhodovať budúci týždeň. Pravdepodobne už v pondelok. Faktom je, že chceme, aby sa MS konali na jednom mieste, kde by hralo 16 tímov berúc do úvahy situáciu s koronavírusom. Šance majú Dánsko, Lotyšsko a Slovensko,“ uviedol šéf IIHF Fasel. Isté tak je, že z hry vypadáva organizácia turnaja vo dvoch krajinách, takže MS sa buď uskutočnia v jednej krajine, ale stať sa môže aj to, že ich opäť ako v roku 2020 odložia!