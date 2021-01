Ďalšia dohra! Seriál Pumpa pre diel o Lučanskom († 51) vyvolal v spoločnosti vášne: RTVS oznámila rázne kroky

Relácia politickej satiry Pumpa bude mať ďalšieho dramaturga, na scenárové podoby bude dohliadať širší okruh ľudí.

Za reláciu, v ktorej sa rozoberala smrť a osoba bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, padnú i finančné postihy. Zástupcovia RTVS to uviedli na stredajšom rokovaní Rady RTVS. Rada sa programu venovala v súvislosti s kritikou, ktorú si vyslúžila časť odvysielaná 16. januára, v ktorej protagonisti hovorili s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Predseda Rady RTVS Igor Gallo potvrdil, že orgán dohľadu dostal doteraz približne 30 podnetov k relácii. "Prakticky všetky obsahovali kritické stanovisko k obsahu a forme relácie, respektíve jej časti venovanej smrti policajného exprezidenta," povedal.

Z osobného pohľadu priznal, že téma bola "absolútne nešťastná". Zdôraznil pritom, že hranice, ktoré aj politická satira musí mať, boli prekročené. "Komentovať v rámci politickej satiry smrť človeka, ktorá polarizovala spoločnosť, je nevhodné," zdôraznil. Odmietol politické konotácie vystúpení aktérov, problém spočíva podľa neho v porušení slušnosti.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj Etická komisia RTVS, ktorá o téme rokovala 19. januára. "Komisia sa zhodla, že pertraktovanie takej citlivej témy ako smrť človeka, navyše v období tesne po udalosti, môže byť z hľadiska predpokladaných etických štandardov spoločnosti a aj verejnoprávneho vysielateľa vyjadrených v štatúte programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS vnímané ako prekročenie miery vhodnosti," tlmočil stanovisko Etickej komisie RTVS generálny riaditeľ Jaroslav Rezník s tým, že sa so stanoviskom komisie plne stotožňuje.

Priznal, že ako štatutár cíti zodpovednosť, a pripomenul, že sa aj ospravedlnil za necitlivosť, ktorá z formy spracovania vyplynula. Avizoval, že pracovníkov, ktorí spôsobili to, čo sa stalo, čakajú postihy. "Vyvodím pracovnoprávne dôsledky maximálnou možnou zrážkou z ich mzdy na trojmesačné obdobie a zápisom do ich interných pracovnoprávnych materiálov," povedal Rezník.

Je však presvedčený, že by nebolo adekvátne riešiť situáciu "stopkou" pre reláciu samotnú. Pumpu vníma ako formát, ktorý obohatil televízne vysielanie na Slovensku, oceňuje aj autorov, ktorí tvorivosť podľa neho preukázali v drvivej väčšine dielov. "Ani jeden nebol pripravený so zlými úmyslami, žiaľ, v tomto konkrétnom to bolo od začiatku nešťastné," dodal. Zodpovednosť za situáciu si priznáva aj riaditeľ sekcie programových služieb STV Anton Šulík. Ako vysvetlil, problém vznikol na kontrolnej projekcii, kde dramaturg, ktorý bol v rozmedzí necelých 24 hodín pri výrobe, strihu i kontrolnej projekcii, nevyhodnotil dostatočne dôsledky. Šulík verí, že to, čo sa stalo, bude pre tvorcov poučením do budúcnosti. Zamedziť podobným prípadom majú prijaté opatrenia. "V prvom rade bude pri kontrolnej projekcii ďalší dramaturg, všetky scenárové podoby prehodnotí širší okruh," avizoval.

Šulík dodal, že v nasledujúcich dieloch bude prevažovať tematicky spoločenské spektrum problémov, politici by však mali aj do budúcnosti v relácii ostať. "Ak to má byť politická satira, tak tam patria, samozrejme, musíme diskutovať, ako s nimi komunikovať, aký im dávať priestor," dodal. Podpredseda rady Martin Kákoš upozornil, že relácia by mala ostať vo formáte hraného zábavného programu a v tejto podobe prezentovať to, "čo si myslí ulica". "Nemala by sa transformovať do politicko-propagandistickej formy," dodal. Členka rady Jarmila Mikušová upozornila, že podobnými kauzami ohrozuje RTVS svoju reputáciu.