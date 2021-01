Kedy sa deti vrátia do škôl? Minister Gröhling sa vyjadril k aktuálnej situácii

Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) na stredajšom zasadnutí hovoril o návrate detí do škôl, rozhodnutie zatiaľ nepadlo.

Situáciou sa majú vo štvrtok (28. 1.) zaoberať aj epidemiológovia. V stredu o tom informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý by chcel oznámiť ďalšie kroky vo štvrtok. Práve epidemiológovia majú vyhodnotiť aktuálne čísla, ktoré im dodá Ministerstvo zdravotníctva SR. "Dá nám písomný podklad k tomu, čo navrhuje, že by sa mohlo diať, či už od 1. alebo 8. februára, keď by mal začať platiť COVID automat," avizoval.

Šéf rezortu školstva poukázal na otázku prázdnin aj na fakt, že čoskoro sa má skončiť núdzový stav. Na konkrétne otázky odpovedať nechcel. "Nevidel som dáta. Uvidíme, aké budú a na základe dát budeme môcť postupovať na základe COVID automatu," povedal s tým, že informácie by mali členovia vlády oznámiť vo štvrtok. Zdôraznil, že treba chrániť bezpečnosť, zdravie obyvateľov, ale aj vzdelanie detí. Návrat detí do škôl považuje za dôležitý.