Dar od taiwanského mesta: Bratislavský samosprávny kraj dostal 300 000 ochranných rúšok

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dostal od taiwanského mesta Kao-siung dar v podobe 300 000 ochranných rúšok na pomoc v boji proti pandémii ochorenia COVID-19.

Kraj ubezpečuje, že dar bude zužitkovaný rozumným spôsobom, rúška rozdistribuuje napríklad lekárom či zariadeniam sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. "Takéto dary nedostávame často, je to pre nás výnimočné a veľmi si to vážime. Zároveň je to symbol toho, že priateľstvo dokáže fungovať bez ohľadu na vzdialenosť," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Podľa vedúceho Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku Davida Nan-Yang Leeho je cieľom tohto kroku pomôcť inému regiónu poraziť pandémiu. "Naším tajomstvom sú v prvom rade ľudia, ktorí skutočne dodržiavajú nariadenia. Myslím si, že aj vláda je transparentná, ľuďom poskytuje informácie s cieľom zamedziť akýmkoľvek podozreniam či nedôvere zo strany verejnosti," podotkol Nan-Yang Lee.

Okrem symbolického odovzdania rúšok bola počas neformálneho rozhovoru otvorená otázka ďalšej spolupráce medzi Kao-siungom a Bratislavským krajom. Týka sa napríklad oblasti kultúry, cestovného ruchu, zdravia, vzdelávania či vedy a techniky.