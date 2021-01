Minister Sulík: Správa štátnych hmotných rezerv má na skladoch všetky potrebné položky okrem jednej veci

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR má v súčasnosti na skladoch všetky položky, ktoré sú schválené vládou, okrem gumených rukavíc.

V utorok (26. 1.) dorazila na Slovensko aj zásielka 2,8 milióna antigénových testov na ochorenie COVID-19 obstaraná Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a ďalšie nákupy týchto testov už bude zabezpečovať SŠHR. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"Pokiaľ viem, v tomto momente okrem gumených rukavíc, ktorých niet v celej Európe, možno na celom svete, tak všetky ostatné položky, ktoré majú mať na sklade, majú," povedal Sulík. Odmietol však, že by mali hmotné rezervy iniciatívne nakupovať respirátory, ktoré by sa mali zadarmo distribuovať pre dôchodcov. "Potrebujeme rozhodnutie vlády, možno najskôr rozhodnutie pandemickej komisie alebo nejakého zboru odborníkov," uviedol. Vláda by v takomto prípade musela tiež rozhodnúť, kto nákup a distribúciu ochranných prostriedkov zabezpečí.

Sulík pripomenul, že MH už splnilo úlohu vlády na nákup ôsmich miliónov antigénových testov. "I keď som to vždy považoval za nezmysel, to je ako keby ministerstvo kultúry malo dostavať tunel Višňové, v každom prípade bola tu úloha obstarať osem miliónov testov a včerajším dňom bola úloha splnená a oddnes to už budú obstarávať opäť štátne hmotné rezervy," povedal Sulík.

Na slabú pripravenosť SŠHR na druhú vlnu pandémie upozornil po septembrovej kontrole v tejto organizácii Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský však po januárovom poslaneckom prieskume v SŠHR oznámil, že stav zásob potrebných na boj s pandémiou sa zlepšil.