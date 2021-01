Chcete študovať v zahraničí? Pozor, čas na podanie žiadosti o štipendium sa kráti

Stovky stredoškolákov, vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov či vedeckých pracovníkov môžu počas budúceho akademického roka 2021/2022 absolvovať krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí či začať celé bakalárske alebo magisterské štúdium vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú z medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád.

Ich administrátorom na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). TASR o tom informoval Ján Chlup zo SAIA.

"Agentúra prijíma žiadosti o štipendiá takmer do 30 krajín, najviac uzávierok, takmer do 20 krajín, je vo februári a v marci. Už 2. februára je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Poľska a 4. februára do Egypta, Chorvátska, Severného Macedónska, Slovinska, Srbska," povedal Chlup. Ďalšie uzávierky budú 9. februára, a to do Bulharska, Moldavska, Rumunska a Ruska.

Vo februári sú aj uzávierky žiadostí na štipendiá do Číny a Česka (11. február), Belgicka (18. február), Grécka a Južnej Kórey (25. február). V marci do Bieloruska, Kazachstanu a Ukrajiny (11. marec) a Rakúska (15. marec).

Bližšie informácie o podmienkach uchádzania sa o jednotlivé štipendiá sú zverejnené v databáze štipendií a grantov na portáli saia.sk alebo ich záujemcovia môžu získať v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina), kde získajú aj informácie o štipendiách, ktoré SAIA neadministruje, napríklad o štipendiách francúzskej a talianskej vlády alebo o Fulbrightovom programe (štipendiá do USA) či programe čínskej vlády pre študentov z EÚ.