Nela Slováková na exotickej dovolenke: Uvidíte telo jej mamy v plavkách, budete žasnúť

Víťazka reality šou Hotel Paradise a podnikateľka Nela Slováková (30) ušla pred zimou.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Zamierila na pláže mexického Cancúnu a pozdravuje z raja. ,,Jednou vetou – iný svet. Zadkom sedieť na pláži, nepozerať sa 24/7 na správy, politické diskusie alebo smiešne bitky poslancov. Proste iba byť a riešiť „problém“, aké plavky si dnes dáme na seba. Priala by som to vám všetkým, ktorí takto utiecť nemôžete,“ odkázala pri fotke, na ktorej si užíva slnko a popíja šampanské.

Blondínke robí spoločnosť aj jej mama Jana. Nela ukázala ich spoločnú fotku, na ktorej majú obe rovnaké plavky jej vlastnej značky. Asi netušila, aká lavína komentárov sa strhne! Do očí totiž udiera, že Jana Slováková má fantastickú postavu a drží krok s oveľa mladšou dcérou.

,,Vidím tu viac komentárov práve na mamu a asi to je fakt, že mama v tomto prípade vyzerá lepšie ako dcéra," rypol si komentujúci. ,,Mama top figúra, klobúk dole," myslí si komentujúca. ,,Ste krásne, ani sa mi nechce veriť, že je to tvoja maminka," žasne ďalšia. ,,Tvoja mama vôbec starne? To nie je možné,“ mohla si tiež prečítať Nela. Mama instagramovej hviezdy má skutočne ukážkovú postavu, pozrite si fotky v galérii.