Dominiku Starú nezastavila ani pandémia, manželia majú plán: Dve svadby za jeden rok

Svadbu v komornej atmosfére pod rúškom protipandemických opatrení si užila v sobotu (23.1) superstáristka Dominika Stará (27), ktorá sa vydala po roku randenia za snúbenca Michala.

Šťastná speváčka nám niekoľko dní pred obradom porozprávala,ako bude svadba vyzerať. No a priamo po ňom sme ju stihli vyspovedať tiež.

Zamilovaná dvojica chcela veľkú svadbu, no ich plány skazili korona a lockdown. „Chcela som mať na svadbe 48 ľudí a to mala byť iba najbližšia rodina. V decembri sme si povedali, že nech sa deje čokoľvek, svadba bude. U nás to nie je o žiadnom papieri ani o tom, že by sme chceli neviem akú oslavu. Samozrejme, bola by som rada, ak by bola podľa mojich predstáv. Situácia je však taká, aká je a my sme sa rozhodli spečatiť náš vzťah pred Bohom. Doteraz sme žili čistým predmanželským životom, túžime byť spolu a založiť si rodinu. Táto naša túžba bola omnoho silnejšia a väčšia než tá mať obrovskú oslavu,“ hovorí presvedčivo.

Túžili byť svoji

Dvojica má však ešte jeden plán. „Dali sme hlavy dokopy a vymysleli sme to tak, že teraz sa vezmeme a svadba bude iba s rodičmi a so starými rodičmi, v čo najužšom kruhu v súkromí. Oslavu sme preložili zatiaľ na máj, keď budeme mať svätú omšu s obnovením manželských sľubov. To bude tá veľká svadba. Môj manžel poznamenal, že len americké celebrity majú dve svadby, jednu tajnú a druhú pompéznu. Vzali sme to teda s humorom a povedali sme si, že vlastne o nič neprídeme.“ Nechceli snúbenci predsa len počkať a užiť si jednu poriadne veľkú svadbu? „Rozmýšľali sme, že vydržíme do mája, ale neviem, aká bude vtedy situácia, tak načo čakať. Nikto netuší, čo sa bude diať zajtra, a nie za pár mesiacov. Mrzelo by ma, ak by sme čakali na máj a ani vtedy by to nevyšlo. Momentálne sa totiž vôbec nedá plánovať. Túžili sme už veľmi byť zosobášení a sme radi, že aj rodina to rešpektovala a podporila nás. Možno budeme príkladom, že sa to dá aj počas lockdownu,“ myslí si Dominika.

Vyskúšala 15 šiat

Svadobné šaty si stihla vybrať ešte pred lockdownom. „Mala som ich doma od polovice decembra. Sú úplne iné, než som si vysnívala. Kedysi som chcela také tortové s obrovskou tylovou sukňou a čipkou. Potom som si povedala, že v nich vidím takmer každú nevestu. Zamerala som sa teda na niečo iné. Skúšala som si asi 15 modelov, z nich 14 bolo čipkových a tylových a jedny úplne iné. Práve tie som si vybrala, pretože sa mi páčili najviac. Keď som sa uvidela v zrkadle, vedela som, že sú to tie pravé,“ hovorí o šatách s veľkým výstrihom, ktorý je lemovaný jemnými perličkami. Ženích ich až do obradu vôbec nevidel. „Dokonca sme zrušili aj odobierku od rodičov, aby ma videl až v kostole. Podľa mňa bude dojatý a možno vyroní aj slzu, lebo je veľmi citlivý,“ povedala nám pár dní pred obradom speváčka.

Všetci najprv na testy

Keď nadišiel deň D, bolo všetko do detailov pripravené. „V noci som spala dobre, i keď som sa párkrát zobudila. O šiestej ráno som išla cvičiť a začala som sa chystať. So snúbencom sme sa videli ráno na testovaní, celá rodina si dala urobiť antigénové testy, aby sme mali istotu, že je všetko v poriadku.“ Do svadobných šiat obliekala Dominiku mama, ktorá ju aj líčila a česala. „Mamina je vizážistka, má dokonca aj kurz a nevedeli sme, či ho niekedy vôbec využije a stalo sa,“ tešila sa Dominika, ktorej bol svedkom starší brat a mladší zas miništroval. Do kostola mal prísť zaspievať spevácky zbor z Dunajskej Lužnej, v rámci opatrení to však zrušili. „Človek mieni, Pán Boh mení. Chcela som si zaspievať sama pesničku Prisahám, ale nakoniec som sa rozhodla, že nie, lebo by som sa určite rozplakala.“ Obrad bol rýchly, bez svätej omše. „Bolo veľa slzičiek, ale to k svadbe patrí. Teraz si dáme doma večeru, mamina si s mojimi bratmi nacvičila nejaké pesničky, bude hrať na klavíri, takže sa zabavíme určite lepšie ako na nejakej veľkej svadbe. Svadobnú noc už strávime spolu v našom byte,“ povedala šťastná nevesta. Mladomanželom želáme hlavne veľa zdravia a lásky.