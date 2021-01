Návrat Boeingov 737 MAX do prevádzky po tragických haváriách: EÚ im dala zelenú

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) v stredu povolila návrat lietadiel Boeing 737 MAX do prevádzky v Európe.

Dospela k záveru, že lietadlo je po úpravách bezpečné a zrušila 22-mesačné uzemnenie týchto strojov po dvoch nehodách, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.

"Po rozsiahlej analýze sme dospeli k záveru, že 737 MAX sa môže bezpečne vrátiť do prevádzky. Toto hodnotenie bolo vykonané úplne nezávisle od Boeingu alebo amerického Federálneho úradu pre letectvo a bez ekonomického alebo politického tlaku. Kládli sme zložité otázky, až kým sme nedostali odpovede, a nepresadili sme riešenia, ktoré uspokoja naše náročné bezpečnostné požiadavky. Vykonali sme vlastné testovacie lety a nespoliehali sme sa na to, že to za nás urobia iní," uviedol riaditeľ EASA Patrick Ky.

"Máme úplnú dôveru v to, že lietadlo je bezpečné, čo je predpokladom pre udelenie nášho súhlasu. Budeme však naďalej pozorne monitorovať prevádzku lietadla 737 MAX, keď sa vráti na oblohu," vyhlásil. "Zároveň sa spoločnosť Boeing na naše naliehanie zaviazala, že bude pracovať na ďalšom zdokonalení lietadla v strednodobom horizonte s cieľom dosiahnuť ešte vyššiu úroveň bezpečnosti," dodal.

Upravená verzia Boeingu 737 Max obsahuje viaceré bezpečnostné vylepšenia. Zmeny, ktoré nariadila EASA, zahŕňajú balík softvérových aktualizácií, prepracovanie elektrického systému, kontroly údržby, aktualizácie prevádzkových príručiek a nové školenie posádky. Aj napriek zelenej od EASA môže skutočný návrat lietadla na oblohu v Európskej únii (EÚ) ešte chvíľu trvať.

Letecké spoločnosti musia totiž zabezpečiť, aby ich piloti absolvovali potrebný výcvik, a aby sa po dlhej odstávke vykonala údržba lietadiel a potrebné zmeny. Niektoré štáty EÚ budú musieť zrušiť aj svoje vlastné individuálne rozhodnutia o uzemnení. Spojené kráľovstvo, ktoré už opustilo blok, bude musieť vydať vlastné rozhodnutie.

Medzitým však pandémia nového koronavírusu priniesla vážne cestovné obmedzenia. Mnoho leteckých spoločností obsluhuje iba zlomok svojich obvyklých liniek trás, čo podľa EASA môže mať vplyv na rýchlosť návratu lietadla do komerčnej prevádzky.