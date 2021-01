Čo bude s nebezpečným odpadom z testovania? Toto navrhujú poslanci

Nebezpečný odpad z testovania na ochorenie COVID-19 by sa mohol odovzdať priamo poverenému zariadeniu na nakladanie odpadov.

Vyplýva to z novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. O novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. S nárastom nebezpečného odpadu sa ráta na odberných miestach v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID-19. Cieľom návrhu je umožniť Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR, na základe povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo okresného úradu, poverenie zariadenia, aby prijalo a zhodnotilo nebezpečný odpad. V predložených materiáloch envirorezort ozrejmil, že by to bolo nad rámec platného povolenia, uvádza sa v materiáli.

"Ide predovšetkým o väčšie prevádzky, spravidla zariadenia na spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov, ktoré používajú najlepšie dostupné technológie, a kde je zaručené nakladanie s týmito nebezpečnými odpadmi v súlade s relevantnými právnymi predpismi a zároveň dosahovanie ustanovených limitov vo vzťahu k ochrane ovzdušia," uvádza envirorezort v návrhu.