Po čom ženy túžia? Chlapi, poradíme vám s čím oslniť na Valentína

Deň zamilovaných bude tento rok iný. Žiadna romantická večera ani výlet. Svoju partnerku však viete ohromiť aj doma. Tieto tipy od žien vám pomôžu vybrať ten správny darček, aby ste sa určite trafili do jej vkusu a zároveň ukázali, čo pre vás znamená.

Tento článok pomôže každému chlapovi popasovať sa s náročnou úlohou v podobe tohtoročného Valentína. Darovať kvety je pekné a milé, ale skúste sa tento rok blysnúť s darom, ktorý bude mať špeciálny význam. K tomu vám pomôžu prepracované ručne vyrobené produkty. Každý kúsok má za sebou hodiny práce, je výnimočný a na svete nenájdete rovnaký. Presne toto za vás povie každý z nižšie spomenutých darčekov.

Ako však zistíte, ktorý vybrať? Aj na to sme mysleli a umiestnili do článku indície, vďaka ktorým vás nasmerujeme k správnemu darčeku. Nájdete tu zaručené istoty aj tipy pre profíkov.

Skórujte s horúcim trendom

Nie len Instragram ovládol trend v podobe medvedíkov vyrobených z ruží od značky MoaMi. Jeden medveď je vyrobený z viac ako 500 ruží a dostanete ho aj s luxusným darčekovým balením úplne zdarma. Na výber máte rôzne farebné variácie. Takýto darček ženu naozaj príjemne prekvapí.

Zaručený úspech v podobe merino deky. Je to trošku drahšie a asi to nebude čakať, takže si predstavte ten dojatý výraz. S luxusnými merino dekami od šikovných tvorcov MoaMi máte vyhraté na plnej čiare. Sú ručne tkané zo 100% ovčej merino vlny, antibakteriálne a hydrofilné. Ženy ich milujú, lebo sú obrovské, neskutočne mäkké, krásne, hladké, praktické...

Ručne robené náušnice

Prepracované šperky majú za sebou hodiny sústredenia a úsilia. Každý kus je výnimočný a na svete nenájdete dva rovnaké. Do výberu dávame drevené náušnice pre ženy milujúce prírodné materiály a kovové pre tie, ktoré uprednostňujú klasiku. Všimnite si, z ktorého materiálu sú náušnice vašej drahej. Najkrajšie drevené okrasy na ušká nájdete v dielni Slovenské korene alebo GL&Odzuzičky, ktorá kombinuje kov aj drevo.

Je vaša polovička skôr na eleganciu a blyštiace sa ozdoby? V tom prípade upriamte svoju pozornosť na návrhárku Zuzanu Szabovú. Tieto náušnice sú vhodným darom pre ženy, ktoré obľubujú pestrosť, farby, eleganciu a noblesu. Nazrite do šperkovnice a ak uvidíte podobný štýl ako na obrázku nižšie, tak je to jasná voľba!

Prezrite si viac originálnych kúskov na Robene.sk.

Valentínsky darček level master: Kabelky.

Trúfnete si na vyšší level? Okrem hodnotného daru dokážete partnerke aj to, že si ju všímate a poznáte jej vkus.

Ak ste odhodlaný ohúriť svoju lásku kabelkou, všimnite si v šatníku tieto dôležité detaily:

1. materiál kabelky? (koža, textília), 2. nosí ju šikmo na dlhšom pásiku alebo v ruke? 3. farby?

Držte sa týchto indícií a určite sa trafíte do vkusu. Nie, neskúšajte nové farby.

Do výberu dávame luxusné kožené kabelky s nádychom folklóru od značky GL&Odzuzičky. Sú ručne šité cez drevo, čo zaručuje ich pevnosť a dlhšiu životnosť. Všetky kabelky s ľudovým vzorom nájdete na tomto linku.

Našli ste v šatníku minimalistické kabelky bez ozdôb? Nazrite do dielne obľúbenej Lu.Lo Bags. Musíme upozorniť, že s touto značkou máte vysokú šancu na úspech. Je totiž medzi ženami veľmi obľúbená a tak je viac ako pravdepodobné, že tieto kabelky má vaša drahá v hľadáčiku už dlhšie.

Netrúfate si? Stavte na istotu

Ak sa vo vašom spoločnom byte vyskytujú sviečky, tak naozaj nič nepokazíte prírodnou sójovou sviečkou. Je to súčasný horúci trend, pretože sú zdravšie a dlhšie vydržia.

Pozrite si ponuku sviečok Vonný sen, kde nájdete krásne vône a štýlové prevedenie.

Pre romantikov, ktorí sa boja riskovať sú vhodným tipom na darček práve partnerské náramky. Kreatívna značka MAYAK pre vás vyrobí dva jedinečné náramky v minimalistickom prevedení. Malá pozornosť plná romantiky.