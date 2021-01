Hosťami Eni Vácvalovej v relácii Zlaté časy tentokrát budú manželia Táňa Vilhelmová Dyková a Vojta Dyk. Nebude však chýbať ani Milan Lasica, bez ktorého by sme si reláciu už hádam ani nevedeli predstaviť. Ten opäť preukázal svoj láskavý zmysel pre humor pri debate o jeho živote so ženami. O Lasicovi je totiž známe, že je celý život obklopený ženským pokolením, nakoľko popri manželke má aj dve dcéry a je dedkom dvoch krásnych vnučiek. To si však známy humorista viac než užíva, čo dokázal aj v relácii Zlaté časy, na ktorú sa môžete tešiť vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.