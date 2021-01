Lídri Únie kritizujú firmu AstraZeneca za meškanie dodávok vakcín: Priame slová šéfa spoločnosti

Generálny riaditeľ spoločnosti AstraZeneca Pascal Soriot v utorok vyhlásil, že firma nepredáva vakcíny objednané Európskou úniou iným krajinám kvôli zisku.

Soriot tak reagoval na hnev lídrov EÚ, ktorý vyvolalo meškanie dodávok vakcíny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Britsko-švédska farmaceutická firma AstraZeneca minulý týždeň pripustila, že nesplní zmluvné záväzky týkajúce sa dodávok vakcíny do EÚ a dôvodom je "znížená výroba" v jej "európskej dodávateľskej reťazi".

Európska únia prechádza do protiútoku: Vojna s výrobcami vakcín!

To donútilo eurokomisárku pre zdravie Stellu Kyriakidesovú oznámiť, že EÚ plánuje preskúmať, kam smeroval export vakcíny, teda do ktorých nečlenských krajín. Je to prejav silnejúcej nedôvery voči firme AstraZeneca, poznamenala AFP.

"Európska únia chce presne vedieť, ktoré dávky zatiaľ AstraZeneca vyrobila a na ktorom mieste, a či - alebo komu - ich dodala," uviedla v pondelok Kyriakidesová.

Šéf firmy AstraZeneca Soriot sa v utorok snažil situáciu upokojiť a priznal, že európske vlády sú čoraz "rozhnevanejšie či emotívnejšie", pretože ich programy očkovania sa opakovane zadrhávajú.

"Náš tím pracuje 24 hodín denne sedem dní v týždni, aby napravil veľkú väčšinu problémov vo výrobe samotnej vakcíny," povedal Soriot pre alianciu európskych médií LENA.

Zdôraznil: "Určite neberieme vakcíny Európanom a nepredávame ich inde kvôli zisku."

Firma, ktorá vyvinula očkovaciu látku spolu s Oxfordskou univerzitou, prisľúbila, že počas pandémie nebude na predaji vakcíny zarábať.

AstraZeneca už s Oxfordskou univerzitou pracuje na vývoji vakcíny, ktorá sa osobitne zameriava na nákazlivejší juhoafrický variant koronavírusu, dodal Soriot.

Ťažkosti s vakcínou od firmy AstraZeneca v Európe prišli týždeň po tom, čo americká spoločnosť Pfizer oznámila, že takisto znižuje počiatočné množstvo sľúbených dodávok vakcíny, ktorú vyvinula s nemeckou firmou BioNTech.

Vakcína od AstraZenecy ešte čaká na schválenie regulačného úradu EÚ (EMA), ktoré má prísť v piatok 29. januára.

Firma vlani oznámila, že s Európskou komisiou sa dohodla na dodaní 400 miliónov dávok do EÚ.

"Len čo dostaneme súhlas od EMA, v nasledujúcich pár dňoch, okamžite dodáme Európe najmenej tri milióny dávok. Cieľom je dodať 17 miliónov dávok do februára," spresnil Soriot.