Nového kormidelníka nehľadali dlho: Chelsea povedie Tuchel

Thomas Tuchel sa stal novým trénerom futbalistov FC Chelsea.

Bývalý kormidelník Paríža St. Germain či Borussie Dortmund nahradil vo funkcii Franka Lamparda, ktorého vedenie londýnskeho klubu v pondelok dovolalo po sérii neúspešných výsledkov. Informovala o tom agentúra AFP.

Tuchel bude v poradí 13. koučom Chelsea od roku 2003, keď sa majiteľom klubu stal Roman Abramovič. Paríž St. Germain priviedol k dvom titulom v Ligue 1 a v uplynulej sezóne postúpil s francúzskym tímom do finále prestížnej Ligy majstrov. Koncom decembra s ním však vedenie PSG ukončilo spoluprácu.

Na lavičke bývalého klubu však vydržal ako hlavný tréner len 18 mesiacov. V minulej sezóne, keď mal klub pozastavené prestupy, sa dostal zo 4. miesta tabuľky do Ligy majstrov a hral aj finále FA Cupu. V novej sezóne Lampard zabudoval do zostavy aj mladíkov, ale po sľubnom vstupe do ročníka prišlo k veľkému útlmu. Od Vianoc v PL "modrí" zdolali len Fulham a prehrali s Arsenalom, Manchestrom City aj Leicestrom City.