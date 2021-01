Matovič trvá na svojom, červené okresy sa budú testovať znova: Pozrite si podrobnú mapu priebežných výsledkov

Premiér Igor Matovič (47) ukázal mapu, podľa ktorej sa 36 okresov, ktoré dosiahli viac ako 1 % pozitivity, bude musieť tento víkend otestovať znova.

To však starostovia a primátori nedokážu rozdýchať a prosia o to, aby o ďalšom postupe rozhodli odborníci. Premiér Igor Matovič predstavil predbežné výsledky skríningu, ktorého sa zúčastnilo za 8 dní vyše 2,5 milióna Slovákov. Vyše 30-tisíc z nich si odnieslo obálku s pozitívnym výsledkom, ktorý ich poslal do karantény.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Najviac infikovaných odhalili antigény v Topoľčanoch, Leviciach a Hlohovci. Spolu s ďalšími 33 okresmi sa tu testovanie musí zopakovať. „Ideme testovať 36 okresov, ktoré budú najhoršie. Ide o životy, o zdravie, politika musí ísť bokom," povedal Matovič. Najlepšie dopadli okresy Veľký Krtíš, Tvrdošín a Svidník. Premiér však prosí o zopakovanie testov aj tam, kde bola pozitivita nižšia.

Nezhody s odborníkmi

Matovič teda trvá na svojom a skríning sa zopakuje napriek kritike viacerých odborníkov. Do ohľadu neberie ani názory miest a obcí, ktoré odmietali rozdelenie Slovenska na horšiu a lepšiu polovicu. „Nech verdikt nebude o delení okresov na dve polovice, ale nech výsledok, čo ďalej, vzíde od slovenských epidemiológov,“ povedal Novému Času rozčarovaný hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.

Dodáva, že epidemiológov už v nedeľu prosili o to, aby vzali opraty do vlastných rúk a rozhodli, ako ďalej. Krajčí sľuboval, že po testovaní príde odmena vo forme covid automatu, ktorý by znamenal postupné otváranie obchodov či vlekov. Spustiť sa mal 8. februára, pričom deti niektorých ročníkov mali ísť do škôl už budúci týždeň. Teraz však otočil.

„Obávam sa, že nastupovať v pondelok do škôl by bolo obrovské riziko," povedal. Obavy vyjadril aj premiér, ktorý pripustil, že sa automat nemusí spustiť, pretože si nie je istý, či je dobrý nápad ukončiť lockdown. Obáva sa totiž britskej mutácie. Napriek rastúcim číslam a tvrdému lockdownu sa Matovič kočírovania pandémie vzdať nechce. Prenechať túto úlohu niekomu inému odporučila aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Predbežné výsledky

Celkovo vykonaných AG testov - 2 588 578

Pozitívnych testov - 30 556

Mierka pozitivity - 1,18 %

Rozdelenie na dve polovice odmietame

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska

- My sme už v nedeľu apelovali na slovenskú špičku v epidemiológii, aby zobrali opraty do svojich rúk. Aby čo najskôr, keď budú dáta, porovnali ohniská podľa PCR testov a ohniská podľa antigénových testov. A následne nech povedia, aký bude ďalší postup a nech tento postup slovenskej epidemiologickej špičky rešpektuje vláda a aj my ho budeme rešpektovať v mestách i obciach. Ďalšia vec je, že budeme veľmi neradi, ak vláda v piatok definitívne oznámi, že Slovensko delí na také a onaké okresy. Jednak by už bolo málo času, keď to má byť víkendové testovanie a opäť samosprávam ublížia, hodia poleno pod nohy.