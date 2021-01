Európska únia prechádza do protiútoku: Vojna s výrobcami vakcín!

Európska únia prechádza do protiútoku. Brusel sľubuje odvetu a výrazné protiopatrenia.

Reaguje tak na šokujúce vyhlásenia výrobcov o znížení dodávok vakcín pre EÚ. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen zdvihla telefón a šéfovi AstraZeneca Pascalovi Soriotovi dôrazne pripomenula, k čomu sa jeho spoločnosť zaviazala. Od Pfizeru zas Brusel požaduje informácie, koľko vakcín vyváža do iných krajín.

Americká firma Pfizer a nemecký BioNTech vyvinuli vakcínu, ktorá bola ako prvá schválená pre použitie v EÚ. Vyrábajú ju v závode, ktorý má Pfizer v Belgicku. Po tom, čo fima ohlásila spomalenie dodávok, zdravotnícke orgány Únie požadujú, aby ich firma vopred informovala, keď bude chcieť vyviezť vakcínu mimo 27 členských krajín. To sa teraz týka aj Británia, ktorá má obavy, že Brusel jej chce zablokovať dodávky očkovacej látky.

Po firme Pfizer ohlásila spomalenie dodávok aj britská firma AstraZeneca, ktorá vyrába tzv. oxfordskú vakcínu. Tá v EÚ ešte nie je schválená, ale je zazmluvnená. Zvláštne je, že zníženie dodávok do krajín mimo EÚ nebolo ohlásené. Odklady nahnevali šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyen. Tá vyhlásila, že farmaceutické spoločnosti vyrábajúce vakcíny v roku 2020 ťažili z obrovských investícií zo strany EÚ a teraz musia dodržať svoje sľuby a plniť si povinnosti.

Vopred zaplatené

AstraZeneca koncom minulého týždňa oznámila, že do konca marca dokáže dodať do krajín EÚ len 31 miliónov vakcín. Pôvodná dohoda pritom znela na 80 miliónov. Európsku úniu teraz zaujíma, čo sa stalo so zvyšným objemom, za ktorý, mimochodom, už vopred zaplatila. Firma tvrdí, že dôvodom náhleho výpadku sú „znížené kapacity vo výrobných zariadeniach v rámci európskej dodávateľskej siete“. Brusel však takéto nekonkrétne vysvetlenie neuspokojuje a sľubuje protiopatrenia.

Schvália ju vôbec?

Situácia s vakcínami sa môže ešte viac skomplikovať, ak sa ukážu ako pravdivé informácie, ktoré zverejnili viaceré nemecké médiá. Tie s odvolaním sa na nemenovaných vysokopostavených predstaviteľov Únie tvrdia, že vakcína od AstraZeneca má šokujúco nízku účinnosť u ľudí nad 65 rokov. Imunitu po zaočkovaní ňou získava údajne podľa najnovších výskumov len osem percent z nich. Ak by sa tieto výsledky potvrdili, je vysoko pravdepodobné, že Európska lieková agentúra (EMA) neschváli používanie tejto vakcíny pre seniorov. Tieto tvrdenia, ktoré zatiaľ neboli oficiálne potvrdené, sa firma snaží čo najhlasnejšie dementovať.

Čo chce Brusel

Splnenie dohody zo strany dodávateľov

Dodanie pôvodného objemu vakcín, ktoré už boli zaplatené, v dohodnutom termíne

Informácie od firiem o vývoze vakcín do krajín mimo EÚ

Čo chcú firmy?