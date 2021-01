Vlhová prehovorila po nevydarenom obráku: Uvidíme, čo bude ďalej

Prišla o osemnásť bodov svojho náskoku. Petra Vlhová obsadila v generálke na MS 12. miesto v obrovskom slalome a v priebežnom poradí Svetového pohára vedie o 100 bodov.

Po prvom kole bola deviata, no ani druhá jazda na strmom a hrboľatom kopci sa jej nevydarila a bol z toho Petrin druhý najhorší výsledok v tejto disciplíne v SP od októbra 2019, vtedy bola v Söldene štrnásta.

A to mal byť obrovský slalom v Kronplatzi generálkou na blížiace sa MS, kde Liptáčku čaká obhajoba titulu majsterky sveta! „Bolo to naozaj ťažké, podmienky boli veľmi náročné. Bolo to trošku rozbité a veľmi hrboľaté, menilo sa svetlo s tieňom. Každý bojoval, ako sa dalo, mne to nevyšlo, ale pokračujeme ďalej. Môj pocit v obrovskom slalome bol už aj lepší. Prvé ani druhé kolo neboli ideálne, viem ísť oveľa lepšie. Výsledky hovoria za všetko, momentálne sa v obráku necítim najlepšie, snažím sa to zlepšiť. Uvidíme, čo bude ďalej,“ povedala Vlhová, ktorú môže tešiť iba to, že Švajčiarka Gisinová neudržala prvú priečku po prvom kole a jej náskok „schudol“ len o 18 bodov.

Najbližší obrovský slalom je na programe na februárových MS v Cortine d´Ampezzo, kde bude Vlhová v tejto disciplíne obhajovať zlato z Are 2019.

SP v Kronplatzi

Obrovský slalom: 1. Worleyová (Fr.) 2:11,38 min., 2. Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,27 s, 3. Bassinová (Tal.) +0,73, ... 12. Petra VLHOVÁ (SR) +2,05

Priebežné poradie: 1. VLHOVÁ 883, 2. Gisinová 783, 3. Gutová-Behramiová 747

Poradie v obr. slalome: 1. Bassinová 460, 2. Worleyová 336, 3. Gisinová 312 ,... 7. VLHOVÁ 218