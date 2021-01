ZSSK obmedzí dopravu vlakov: Počet cestujúcich klesol o 70 percent

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) obmedzí dopravu na tratiach Trnava - Bratislava a Trnava - Kúty.

Vyťaženie vlakov na týchto úsekoch je totiž od 10 do 40 % ich kapacity a oproti roku 2020 klesol počet cestujúcich o 70 %. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Dopravca zároveň avizuje, že 70 % oslovených zamestnancov ZSSK sa chce dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, preto žiada ministerstvo dopravy o výnimku pre rušňovodičov a vlakvedúcich.

Dopravca pozastaví vedenie 33 osobných vlakov, ktoré premávajú na linke Trnava - Bratislava-Nové Mesto (linka IDS BK S55) a na trati Trnava - Kúty, a to od stredy (27. 1.) až do odvolania.

Na traťovom úseku Trnava - Bratislava-Nové Mesto nebude premávať 27 osobných vlakov. "V rámci prímestskej dopravy ostane zabezpečený hodinový takt, v čase dopravnej špičky bude zabezpečený 30-minútový takt vlakov pri kombinácii vlakov Os a REX," vysvetlil dopravca s tým, že v úseku Pezinok - Bratislava zostane v čase dopravnej špičky zachovaný 20-minútový interval spojov.

Na traťovom úseku Trnava - Kúty bude zavedený grafikon v režime ako počas sobôt a dní pracovného pokoja. "Počas celého dňa bude zabezpečené železničné spojenie v dvojhodinovom takte, alternatívou spojenia v čase rannej dopravnej špičky bude prímestská autobusová doprava. Obmedzenie sa dotkne šiestich vlakov," spresnila ZSSK.

Dopravca tvrdí, že dôvodom nie je len nízke vyťaženie, ale predovšetkým zvýšená chorobnosť a karanténa prevádzkových zamestnancov ZSSK na pozícii rušňovodič po skríningovom testovaní v období od 18. do 25. januára.

"ZSSK najskôr obmedzila dopravu 28 osobných vlakov na linke Senec - Bratislava-Petržalka, pričom obmedzenie malo trvať od 12. do 24. januára. Z dôvodu pretrvávajúcej zhoršenej pandemickej situácie a lockdownu je nutné toto obmedzenie predĺžiť," priblížila spoločnosť. V súčasnosti realizované obmedzenia dopravy na linke Senec - Bratislava-Petržalka ostávajú teda aj naďalej v platnosti, a to až do odvolania. Zároveň dochádza k obmedzeniu ďalšieho osobného vlaku na trati Galanta - Bratislava-Petržalka.

"Aktuálne chýba ZSSK v rámci celého Slovenska 102 rušňovodičov a 91 vlakvedúcich," vyčíslila spoločnosť s tým, že pracoviská Bratislava, Leopoldov a Nové Zámky predstavujú svojou štatistikou až 45 % podiel na celkovej bilancii chýbajúcich zamestnancov. V súvislosti s vlakovým personálom je kritická situácia predovšetkým na západnom Slovensku.

"ZSSK by veľmi privítala, ak by boli viaceré, pre prevádzku osobnej vlakovej dopravy kľúčové, profesie (vrátane rušňovodičov a vlakvedúcich) zaradené už do aktuálnej fázy očkovania, keďže od ich práce doslova závisia milióny cestujúcich, no ich odbornosť znemožňuje nahradiť ich v krátkom čase iným personálom," dodal dopravca s tým, že aktuálne je väčšina z týchto zamestnancov zaradená na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 až v 10. a 11. fáze.