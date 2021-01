Miroslava Šatana chcel Gretzky do tímu: Wayna som porazil ako farmár!

Proti legendárnemu Waynovi Gretzkému (60) si v minulosti zahral viackrát aj držiteľ všetkých štyroch slovenských medailí z MS a aktuálne prezident nášho hokejového zväzu Miroslav Šatan (46).

A prvá spomienka je naozaj výnimočná! Bývalý skvelý útočník Miroslav Šatan sa naposledy s Gretzkym stretol pred dvoma rokmi na mládežníckom podujatí v Edmontone Hlinka - Gretzky Cup.

„Tam sme si urobili aj prvú a jedinú spoločnú fotku,“ zasmial sa Šatan, víťaz NHL z roku 2009, ktorý však prvýkrát najlepšieho hráča histórie NHL stretol už v roku 1994.

„Ako mladé ucho som vtedy iba v zámorí začínal. V sezóne 1994/1995 bola výluka v NHL a spomínam si, že kanadský výber vtedy išiel na turné do Európy. Hral som za farmársky tím Detroit Vipers, ktorý zhodou okolností odohral prípravný duel proti Gretzkému a ich hviezdam. Vyhrali sme nečakane 4:3 a strelil som víťazný gól. To bol môj prvý kontakt s Gretzkym,“ zasmial sa Šatan a pokračoval: „On sa vtedy potom vtipne vyjadril, že by ma chcel mať v tíme.“