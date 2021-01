Koronakríze čelia aj obrovské firmy: Komu hrozí hromadné prepúšťanie?

O tom, že celosvetová pandémia koronavírusu spôsobila problémy na trhu práce, niet pochýb.

Piloti, hotelieri či ľudia z gastrobiznisu a umenia to vedia už dávno, situácia ich doslova zvalcovala. Už dlhšie sa však ukazujú problémy aj v obrovských nadnárodných firmách, kde by to človek ani nečakal. Takzvané centrá zdieľaných služieb hlásia jedno hromadné prepúšťanie za druhým. Veľké spoločnosti, ktoré na diaľku poskytujú služby, sa na Slovensku rýchlo rozrástli, a tak sú teraz v oblasti zamestnanosti veľmi dôležité.

Už od konca minulého roku ohlasujú hromadné prepúšťanie viaceré firmy, ku ktorým sa v ostatných dňoch pridali aj veľkí zahraniční hráči a na veľké prekvapenie dokonca aj naša nefunkčná Slovenská pošta. Dôvodom sú vysoké náklady na zamestnancov. Najväčšie firmy AT&T aj IBM nahlásili prepúšťanie niekoľkých stovák zamestnancov, spoločnosť Johnson Controls začala s tým, že „presúva“ 532 svojich zamestnancov mimo Slovenska, čo však v praxi v podstate znamená zrušenie ich miest.

Neskôr gigant priznal „úplné presunutie niekoľkých bratislavských oddelení do inej časti firmy“, čo v skutočnosti znamená presun do zahraničia za lacnejšou pracovnou silou. Prepúšťanie v americkom Telekome AT&T sa môže týkať Bratislavy aj Košíc. V novembri priznala plány zrušiť tisícky miest aj spoločnosť IBM, pričom prepúšťanie sa dotkne aj Slovenska.

Takéto premiestňovanie centier spôsobuje problémy najmä menším krajinám. Podľa Martina Hoštáka z Republikovej únie zamestnávateľov „pokiaľ bude lockdown naďalej predlžovaný, a to bez zvýšenia a zefektívnenia pomoci, hromadnému prepúšťaniu v niektorých podnikoch sa nevyhneme“.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Koľko ľudí by mali celkom prepustiť

AT&T- cca 300

FedEx - 5 500 až 6 300 (v celej Európe)

Johnson Controls - aspoň 532

Slovenská pošta - 756

Tatry mountain resorts - 260

Čo sú to centrá zdieľaných služieb

- veľké a známe nadnárodné spoločnosti, zamestnávajúce v tejto chvíli na Slovensku viac ako 37-tisíc zamestnancov

- za niekoľko ostatných rokov sa počtom zamestnancov dostali na tretie miesto za automobilový a elektrotechnický priemysel

- vyhľadávajú a zamestnávajú najmä mladých ľudí so znalosťami viacerých jazykov, ktorí sú v oblasti IT technológií obvykle veľmi zdatní

- poskytujú zákaznícky servis, finančné služby a poradenstvo, účtovníctvo, IT podporu, marketing, podporu predaja, obstarávanie, služby v oblasti ľudských zdrojov

- vzhľadom na to, že miesto ich výkonu práce nie je podstatné, rýchlo reagujú na zmeny podnikateľského prostredia, napríklad zvýšenie minimálnej mzdy v krajine ich dokáže presunúť do inej krajiny v priebehu niekoľkých mesiacov