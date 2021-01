Voľba špeciálneho prokurátora: Zemanová z SaS zaujala nekompromisné stanovisko

Poslanecký klub SaS sa o kandidátoch na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) rozhodne až po ich vypočutí, dovtedy nebude o žiadnych menách v súvislosti s voľbou v Národnej rade (NR) SR špekulovať. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásila predsedníčka klubu Anna Zemanová.

Šéfka klubu SaS deklarovala, že na vypočúvaní budú členovia strany aktívne participovať. "Stanovisko klubu SaS je, že sa rozhodneme až na základe vypočutia kandidátov a o žiadnych menách nebudeme teraz hovoriť ani špekulovať," povedala.

Verejné vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora pred parlamentným ústavnoprávnym výborom by malo byť 1. a 2. februára, voliť by sa malo na aktuálnej schôdzi parlamentu, no presný termín ešte nie je známy. Na 2. februára je zatiaľ naplánovaný rokovací deň schôdze, podľa šéfa Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Vetráka (OĽANO) je možné, že sa pre vypočúvanie rokovať nebude.

Šéfom ÚŠP chcú byť štyria kandidáti - advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta. Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan Kováčik vzdal tejto funkcie.