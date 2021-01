List pre Remišovú po hádke s Matovičom má dohru: Všetko je nakoniec inak?

List, ktorý žiada Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) o vysťahovanie z budovy Úradu vlády SR (ÚV SR), bol napísaný v utorok 12. januára. Uviedol to tlačový a informačný odbor ÚV SR s tým, že list bol odoslaný po podpise vedúceho ÚV SR.

Zároveň reagujú na text Denníka N, ktorý poukázal, že ÚV SR vicepremiérku a ministerku pre regionálny rozvoj Veroniku Remišovú (Za ľudí) na nájomnú zmluvu upozornil v stredu 20. januára, teda dva dni potom, čo sa v hlasovaní o plošnom testovaní postavila proti predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO). ÚV SR odmieta súvis medzi týmito udalosťami.

Tlačový odbor podotkol, že bol nápomocný pri hľadaní nových priestorov, kde by mohla Remišová sceliť svoje ministerstvo. Dodal, že v budove ÚV SR zostali posledné prenajaté kancelárske priestory, v ktorých je aktuálne osem zamestnancov MIRRI. Zmluva však na tieto priestory vyprší 22. júna 2021. „Úrad vlády SR štandardne v rámci dobrých vzťahov upozornil predstaviteľov MIRRI na vypršanie nájomnej zmluvy pol roka pred termínom. List bol napísaný 12.1.2021, následne po podpise vedúceho Úradu vlády SR bol odoslaný na MIRRI,“ vysvetlil.

Bývalý podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Hlas-SD) získal do prenájmu kancelárske priestory na ÚV SR 22. júna 2016 na obdobie päť rokov. Ako podpredseda vlády bez ministerstva priestory Úradu vlády SR využíval. Tlačový odbor priblížil, že pri vzniku MIRRI sa dokončil presun niektorých častí ÚV SR pod neho. Išlo napríklad o operačný program Technická pomoc s viac ako 80 zamestnancami a celou budovou.

Koaličná rada štyroch vládnych strán sa uskutočnila v pondelok 18. januára. Podľa informácií Denníka N na nej pre plošné testovanie vypukol konflikt. Premiér počas nej obviňoval Remišovú a vicepremiéra a predsedu SaS Richarda Sulíka a na rokovaní prepukla hádka. Hneď v nasledujúci deň v utorok 19. januára dostalo ministerstvo regionálneho rozvoja list od vedúceho Úradu vlády SR Júliusa Jakaba. Okrem sumarizácie údajov o prenájme je v ňom upozornenie, aby Remišová do 30. júna odovzdala priestory. Na zvláštne sťahovanie Remišovej ako prvý upozornil web ereport.sk. „Nebudeme to komentovať. Dlhodobo hľadáme nové priestory, do ktorých chceme presťahovať ministerstvo,“ odpísal tlačový odbor Remišovej.