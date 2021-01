Žena si našla v snehu pred domom záhadný odkaz: Ľudia jej to vysvetlili, vydesená volala políciu!

Jedného januárového rána šla Jade Jules (27) z kanadskej obce St. John's vyniesť smeti, domov sa tentokrát vracala s hlavou plnou otáznikov.

Na vrchu smetného koša pred svojím domom totiž našla znaky, ktoré jej nijak nedávali zmysel. Do snehu niekto napísal „1F“. Študentka svoj nález zverejnila na sociálnej sieti a spýtala sa svojich sledovateľov, čo to podľa nich znamená. Z odpovede behá mráz po chrbte. Stovky užívateľov TikToku Jade napísali, že symbol „1F“ nechávajú členovia gangu pred domami slobodných žien, ktoré žijú samé.

Cieľom je, aby ostatní členovia gangu v okolí vedeli, že v dome býva sama žena, ktorá je ľahkým cieľom vlámania, znásilnenia alebo obchodu s bielym mäsom. ,,Bola som vydesená. Myslela som si, že ten nápis je len nejaký hlúpy vtip, ale po všetkých tých komentároch ma prišla vyzdvihnúť moja mama. Zbalila som si veci a odvtedy doma nebola,“ cituje Ladbible vystrašenú Jade. Do domu sa neskôr chce vrátiť, ale aj s mamou, ktorá sa k nej nasťahuje.

,,Je to veľmi strašidelné, nebola som odvtedy doma, tak veľmi sa bojím. Nemám tušenie, kto to spravil, ale ja som urobila, čo som mohla. Zavolala som policajtov, nápis som odstránila a odišla. Kúpila som si domov kamery, neviem, čo viac má spraviť,“ zamýšľa sa študentka. ,,Polícia nemohla spraviť nič, pretože nikto nie je podozrivý a ani ja som nemala žiadne informácie, ktoré by ich viedli k páchateľovi. Povedali mi, nech si dávam pozor a ak môžem, na pár dní odídem, čo som spravila,“ opísala Jade.

Žena si myslí, že jej sledovatelia na TikToku zachránili život. ,,Som neskutočné vďačná. Ľudia mi potom písali, aby som si dávala pozor a nezverejňovala, kde sa práve nachádzam. Moji sledovatelia ma doslova zachránili,“ uzatvára.