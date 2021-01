Zábery len od 18 rokov! Sympaťák sa zohavil na ohavné monštrum: Nič horšie už neuvidíte

Premena, ktorá desí! Muž si nechal chirurgicky odstrániť nos a hornú peru v snahe docieliť výzor "čierneho mimozemšťana". Uvidíte výsledok, strasie vás od hrôzy.

Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy!

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Francúz Anthony Loffredo (32) si v Španielsku nechal odstrániť nos, lebo v jeho rodnej krajine je takýto zákrok nezákonný. Následne si dal "odfiknúť" z hornej pery, čo mu spôsobuje problémy pri komunikácii. Ani to ho však neodradilo od ďalších úprav tela, upozorňuje LadBible.

Jeho snom je nahradiť kožu kovom a zmeniť svoje ruky, nohy, prsty a zadnú časť hlavy. Po amputácii nosa sa vyjadril, že žije svoj sen a so svojimi dojmami sa podelil aj na Instagrame. "Teraz môžem vďaka vám kráčať so vztýčenou hlavou, som hrdý na to, čo sme spolu urobili,“ poďakoval sa verejne Oscarovi Marquezovi, v ateliéri ktorého podstúpil amputáciu nosa.

To však nie je jediné, čo zmenilo dakedy jeho úplne "obyčajnú" ľudskú tvár. Taktiež si nechal odstrániť obe uši, čiernym atramentom vytetovať oči, do tváre si dal vpichnúť dermálne implantáty a jazyk rozdelil na dve časti. Ak chcel vyzerať ako čierny mimozemšťan, jeho misiu možno považovať za úspešnú.

Vysvetľujúc, prečo sa do toho pustil, v roku 2017 pre francúzske noviny Midi Libre povedal: „Od veľmi mladého veku som nadšený z mutácií a premien ľudského tela," uviedol Anthony, ktorý predtým pracoval ako SBS-kár. Uvedomil si však, že nežije život, aký by chcel, a tak v 24 rokoch odišiel do Austrálie. "Milujem vžiť sa do kože strašidelnej postavy," uzavrel Francúz, ktorý s premenami rozhodne nekončí.