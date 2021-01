Dokáže Biden naplniť sľuby, ktoré dal občanom? Do leta chce dosiahnuť kolektívnu imunitu

Americký prezident Joe Biden v pondelok vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty sa do leta priblížia k dosiahnutiu kolektívnej imunity voči infekčnej chorobe COVID-19.

Na tlačovej konferencii v Bielom dome Biden zároveň uviedol, že všetci Američania, ktorí majú záujem o očkovanie proti covidu, by vakcínu mali dostať do jari. Zaočkovanie takého veľkého počtu ľudí pritom označil za"bezprecedentnú logistickú výzvu v histórii našej krajiny". Vyjadril však presvedčenie, že "to dokážeme".

Agentúra Bloomberg poznamenala, že ide o "ambiciózny cieľ, ktorý je možné dosiahnuť iba prudkým zvýšením súčasného tempa očkovania". USA v súčasnosti denne zaočkujú okolo 1,2 milióna ľudí, dodal Bloomberg na základe svojich zistení. Biden očakáva, že čoskoro sa denne bude očkovať 1,5 milióna ľudí.

Povedal tiež, že jeho administratíva má "prísľuby od niektorých výrobcov, že budú skutočne vyrábať viac vakcín". Biden však neuviedol, o ktoré farmaceutické spoločnosti ide. Agentúra Bloomberg upozornila, že pri súčasnom tempe vakcinácie hrozí, že očkovanie v USA sa pretiahne do roku 2022 - prvé dve V Spojených štátoch schválené vakcíny sa totiž podávajú v dvoch dávkach.

Na otázku, kedy bude vakcína prístupná pre každého, kto o ňu bude mať záujem, Biden odpovedal, že podľa jeho názoru to bude možné do jari, pričom cez leto sa dostupnosť vakcíny zvýši ešte viac.

Biden tiež zopakoval svoje varovanie spred niekoľkých dní, že počet úmrtí na koronavírus bude v USA naďalej stúpať, takže celkový počet obetí koronavírusovej infekcie v USA presiahne 600.000, kým sa situácia začne výrazne zlepšovať. V pondelok na tlačovej konferencii Biden dodal, že koronakríza bude aktuálna aj v lete i začiatkom jesene tohto roku.

Spojené štáty v nedeľu prekonali hranicu 25 miliónov potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Potvrdili to dáta americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa.

Jedným z najviac postihnutým štátov americkej Únie je Kalifornia, kde sa však situácia postupne zlepšuje a nápor na nemocnice sa začína zmierňovať. Úrady tam preto od pondelka odvolali odporúčanie pre občanov, aby zostali doma a tak zabránili šíreniu koronavírusu nového typu.